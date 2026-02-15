"No hay nada más lindo que conocer a la gente de Colón”, aseguró Luck Ra en la Fiesta Nacional de la Artesanía

Luck Ra en la segunda jornada de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

El popular cantante de cuarteto del momento, Luck Ra, llegó a Colón para presentarse en la segunda jornada de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía.

Las noches del festival se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

El artista pisó el escenario con “Que me falte todo”, producida junto a Abel Pintos, para luego interpretar “Te mentiría”, canción junto a La K’onga, y “Mil preguntas”.

Posteriormente Luck Ra cantó "Quiero creer", un tema realizado junto con La T y la M.

En la previa a subir al escenario “Ramón Cabrera”, el artista cordobés sostuvo ante Elonce: “Estoy muy feliz, es mi primera vez en Colón. No hay nada más lindo que conocer a la gente de Colón”.

Y auguró: “Esperemos que sea una fiesta desde que empiece hasta que termine. Vamos a ver qué onda el calor de la gente. Me crucé con un par y son muy amables”.

Grilla completa del fin de semana

Sobre el escenario mayor ya pasaron los grupos locales y regionales Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala, Luciano Creiner.

Nico Zabala

En tanto, el domingo 15, el escenario recibirá a Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu, Tomi Jackson y el esperado cierre de Abel Pintos.

Enzo Barzola

El lunes 16 se presentarán Pablo & Mariela, Costa Azul, Pitu Otero, La Big Band y el cierre estará a cargo de La K’onga, completando así tres jornadas consecutivas de música en vivo.

Entradas, promociones y beneficios

Los valores de las entradas generales para las jornadas del sábado, domingo y lunes fueron fijados en 50.000 pesos. El sector de plateas tiene costos adicionales que varían entre 10.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la ubicación y el día elegido.

Cumbia Retro

El Banco de Entre Ríos ofrece una promoción de seis cuotas sin interés para la compra de los pases generales, facilitando el acceso al evento.

La venta física se realiza desde las 08:00 en las boleterías ubicadas en el predio, sobre la intersección de la ruta 135 y calle San Martín. Allí se acepta pago en efectivo y con tarjetas de crédito o débito. La modalidad online se encuentra habilitada a través del sitio 1000tickets.

Beneficios para residentes y visitantes

La organización dispuso beneficios exclusivos para vecinos de Colón, quienes acceden a un descuento del 50% en el valor de las entradas durante todo el desarrollo de la fiesta. De este modo, los colonenses abonaron 20.000 pesos para la noche de La Beriso y 25.000 pesos para las jornadas de Abel Pintos y La K’onga.

Además, los visitantes provenientes de la República Oriental del Uruguay cuentan con una bonificación del 50% en el peaje de regreso, una medida orientada a fomentar la integración regional y facilitar la participación en el festival más convocante de la ciudad.