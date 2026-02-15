Secuestraron drogas y hay siete detenidos tras allanamientos en Concordia

Un operativo con allanamientos positivos en Concordia culminó este sábado por la tarde con el secuestro de droga fraccionada para la venta y la detención de siete personas, en el marco de una investigación por amenazas calificadas que derivó en una causa paralela por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Octava, que concretó órdenes de allanamiento con irrupción en viviendas ubicadas en los barrios Las Colinas y El Silencio. Además, se dio cumplimiento a un mandamiento de búsqueda y detención vigente.

Según se informó oficialmente, en uno de los domicilios los efectivos secuestraron 41 envoltorios de cocaína, varios envoltorios de marihuana, dinero en efectivo discriminado en billetes de moneda nacional y dos teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la investigación.

Secuestraron dinero. Foto: P.E.R.

Droga secuestrada y personas con prisión domiciliaria

En otra vivienda allanada, los uniformados notificaron a una mujer de 38 años que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria. Durante la requisa del inmueble también se obtuvieron resultados positivos: se incautaron 11 envoltorios de cocaína y 15 envoltorios de marihuana, presuntamente preparados para su comercialización.

El operativo permitió avanzar no solo sobre la causa inicial por amenazas calificadas, sino también sobre una investigación vinculada al narcomenudeo en la zona. Las sustancias secuestradas serán sometidas a las pericias correspondientes para confirmar peso y pureza.

Foto: P.E.R.

Siete detenidos y avance de la causa

Como resultado de los allanamientos positivos en Concordia, fueron detenidas siete personas acusadas de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Entre ellas se encuentran tres hombres de 22, 23 y 22 años; una mujer de 38 años y otra de 18, ambas con prisión domiciliaria; y un hombre de 44 años sobre quien pesaba un pedido de captura.

En un tercer domicilio allanado, el procedimiento también arrojó resultado positivo y se concretó la detención de un joven de 21 años, quien quedó vinculado tanto a la causa principal como a la investigación por comercialización de droga.