Sociedad

Enzo Barzola en la Fiesta Nacional de la Artesanía: "Sigo apostando fuerte a la música"

El artista paranaense se presentó por primera vez como solista en el escenario mayor "Ramón Cabrera" de la ciudad sobre el río Uruguay. Agradeció el acompañamiento de la gente y señaló que el objetivo es "seguir creando contenido y temas".

15 de Febrero de 2026
Enzo Barzola durante su presentación en la Fiesta Nacional de la Artesanía
Enzo Barzola durante su presentación en la Fiesta Nacional de la Artesanía Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Elonce dialogó en exclusiva con el artista paranaense Enzo Barzola, en el marco de su presentación en la segunda jornada de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón. El cantante expresó su alegría por presentarse por primera vez en la localidad entrerriana, sobre todo como solista. “Estamos todos contentos”, señaló sobre él y su equipo.

“Primera vez como solista, esto recién empieza, hace siete meses que estoy con mi grupo. Arrancando el año de la mejor manera y seguimos apostando fuerte a esto”, señaló.

Fiesta de la Artesania de Colon - Nota con Enzo Barzola

Además, se refirió a su presente artístico y laboral y sostuvo: “Estamos trabajando mucho en hacer contenido y sacar temas”.

Enzo Barzola en la Fiesta Nacional de la Artesanía

 

El joven tiene canciones en las plataformas Youtube y Spotify.

Enzo Barzola en la Fiesta Nacional de la Artesanía

 

Sobre la conformación de la banda señaló: “Tenemos guitarra, sumamos acordeón, bajo, teclado, batería. Estamos laburando gracias a Dios”.

Enzo Barzola en la Fiesta Nacional de la Artesanía

 

Acerca de su presentación en Colón, refirió: “Sentí muchos nervios, imposible no estarlo. Después del segundo tema empieza a bajar la euforia y la energía. La gente se re copó, mucha alegría por la respuesta hermosa, hubo palmas y gritos”, relató.

 

“Agradecido a la gente y a Dios por sobre todas las cosas”, marcó.

Enzo Barzola en la Fiesta Nacional de la Artesanía

 

Sobre Enzo Barzola

 

Durante muchos años, el joven paranaense fue la voz principal de la banda Pont a Bailar y en 2024 compartió escenario con Rodrigo Tapari en el club Neuquén de Paraná.

 

Barzola se desempeñaba como repartidor de “Pedidos Ya” mientras se dedicaba a la música. “Siempre trato de seguir mi sueño, pero la realidad de la economía del país a veces complica las cosas”, había comentado en una entrevista ante Elonce en 2024.

 

El joven, hincha de River también disfruta de jugar en una liga de fútbol libre con amigos. Sin embargo, su verdadero hogar es el escenario: “Arriba del escenario soy yo, me siento completo. Recibís toda la energía de la gente que disfruta el show, es una adrenalina muy buena”.

 

Además, Enzo contó sobre su admiración por el entrerriano, Emanuel Noir, el reconocido cantante de Ke Personajes, a quien considera un referente en el mundo de la música. “Es una suerte lo que le ha pasado, es reconocido en todo el mundo”, expresó.

