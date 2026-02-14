 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Vasos reutilizables y cerveza artesanal destacan en la Fiesta de la Artesanía 2026

Comerciantes de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón apuestan a vasos reutilizables y cerveza artesanal, combinando sustentabilidad y emprendimiento local.

14 de Febrero de 2026
Los vasos reutilizables y la cerveza.
Los vasos reutilizables y la cerveza. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Comerciantes de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón apuestan a vasos reutilizables y cerveza artesanal, combinando sustentabilidad y emprendimiento local.

En la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, los comerciantes destacan por innovar en sus propuestas, combinando sustentabilidad y productos locales. Entre ellos, se encuentran los encargados de los vasos reutilizables, que permiten a los visitantes disfrutar de bebidas sin generar residuos plásticos. “Consiste en vasos reutilizables que los adquieren en este puesto o en cualquier otro. La gente, con una seña de $2.000, lo recarga en cualquier puesto, lo usa y luego devuelve el vaso y le reintegramos los $2.000 o se los lleva de recuerdos”, explicó Daniel, uno de los responsables de esta iniciativa.

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Este sistema ha generado gran interés entre los asistentes, quienes valoran la posibilidad de contribuir a la reducción de residuos mientras disfrutan del evento. “Normalmente, la gente se suele llevar los vasos. Depende de la noche y de los artistas”, agregó Daniel, destacando que la interacción con los visitantes es clave para el éxito de la propuesta. La iniciativa refleja una tendencia creciente en eventos masivos: equilibrar el disfrute con la conciencia ambiental.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Además de los vasos reutilizables, la feria cuenta con productores de cerveza artesanal que han encontrado en la Fiesta una plataforma para mostrar su trabajo. Padre e hijo que llevan adelante un emprendimiento familiar comentaron: “Como todo, empieza como hobby y después uno se va incursionando más. Después termina en una mini pyme. Ya estamos hace unos seis años”. La cerveza artesanal se ha convertido en un atractivo más, sumando valor a la experiencia de quienes visitan la Fiesta Nacional de la Artesanía.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Emprendimiento local con demanda creciente

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los comerciantes coinciden en que la Fiesta no solo es una oportunidad para vender productos, sino también para fortalecer sus emprendimientos. La demanda de cerveza artesanal ha ido en aumento, y los vasos reutilizables complementan la propuesta, generando conciencia y fidelización entre el público. “La gente valora poder llevarse algo de recuerdo y al mismo tiempo colaborar con una práctica más sustentable”, comentaron.

Temas:

Fiesta Nacional de la Artesanía Colón
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso