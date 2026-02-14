Vasos reutilizables y cerveza artesanal destacan en la Fiesta de la Artesanía 2026

REDACCIÓN ELONCE
Comerciantes de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón apuestan a vasos reutilizables y cerveza artesanal, combinando sustentabilidad y emprendimiento local.
En la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, los comerciantes destacan por innovar en sus propuestas, combinando sustentabilidad y productos locales. Entre ellos, se encuentran los encargados de los vasos reutilizables, que permiten a los visitantes disfrutar de bebidas sin generar residuos plásticos. “Consiste en vasos reutilizables que los adquieren en este puesto o en cualquier otro. La gente, con una seña de $2.000, lo recarga en cualquier puesto, lo usa y luego devuelve el vaso y le reintegramos los $2.000 o se los lleva de recuerdos”, explicó Daniel, uno de los responsables de esta iniciativa.
Este sistema ha generado gran interés entre los asistentes, quienes valoran la posibilidad de contribuir a la reducción de residuos mientras disfrutan del evento. “Normalmente, la gente se suele llevar los vasos. Depende de la noche y de los artistas”, agregó Daniel, destacando que la interacción con los visitantes es clave para el éxito de la propuesta. La iniciativa refleja una tendencia creciente en eventos masivos: equilibrar el disfrute con la conciencia ambiental.
Además de los vasos reutilizables, la feria cuenta con productores de cerveza artesanal que han encontrado en la Fiesta una plataforma para mostrar su trabajo. Padre e hijo que llevan adelante un emprendimiento familiar comentaron: “Como todo, empieza como hobby y después uno se va incursionando más. Después termina en una mini pyme. Ya estamos hace unos seis años”. La cerveza artesanal se ha convertido en un atractivo más, sumando valor a la experiencia de quienes visitan la Fiesta Nacional de la Artesanía.
Emprendimiento local con demanda creciente
Los comerciantes coinciden en que la Fiesta no solo es una oportunidad para vender productos, sino también para fortalecer sus emprendimientos. La demanda de cerveza artesanal ha ido en aumento, y los vasos reutilizables complementan la propuesta, generando conciencia y fidelización entre el público. “La gente valora poder llevarse algo de recuerdo y al mismo tiempo colaborar con una práctica más sustentable”, comentaron.