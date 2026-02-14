 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Fotos: Guardavidas de Paraná celebraron su día con una "antorchada"

Este sábado, los guardavidas de Paraná realizaron una antorchada para visibilizar su labor y concientizar sobre los cuidados en la costa ante la bajante del río.

14 de Febrero de 2026
La "antorchada" fue un éxito en Paraná.
La "antorchada" fue un éxito en Paraná. Foto: Shot by 555.

REDACCIÓN ELONCE

Este sábado, los guardavidas de Paraná realizaron una antorchada para visibilizar su labor y concientizar sobre los cuidados en la costa ante la bajante del río.

Los guardavidas de Paraná celebraron este sábado su día con una antorchada que buscó visibilizar y jerarquizar su profesión. La actividad se realizó en la costa del río Paraná y contó con la participación de personal de Prefectura Naval Argentina, además de embarcaciones de apoyo que acompañaron la movilización. La iniciativa tuvo como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de extremar los cuidados para disfrutar de la costa de manera segura, especialmente en un contexto de calor extremo y bajante histórica del río.

 

Foto: Gentileza Shot by 555.
Foto: Gentileza Shot by 555.

 

Durante la antorchada, los guardavidas recorrieron la costa con sus embarcaciones, portando antorchas como símbolo de alerta y cuidado. La actividad fue acompañada por la comunidad local, que se acercó a observar y apoyar la movida. Los profesionales del rescate destacaron que la bajante del río aumenta los riesgos para quienes se acercan al agua, por lo que la visibilidad de su labor se vuelve fundamental.

 

Foto: Gentileza Shot by 555.
Foto: Gentileza Shot by 555.

 

Los organizadores resaltaron que la antorchada no solo tuvo un carácter simbólico, sino también educativo. Se difundieron recomendaciones sobre el uso de salvavidas, la atención a niños y personas mayores, y la importancia de respetar las indicaciones de los guardavidas en la playa. Además, la actividad sirvió como un espacio de encuentro entre colegas, reforzando la camaradería y el sentido de comunidad dentro de la profesión.

 

Foto: Gentileza Shot by 555.
Foto: Gentileza Shot by 555.

 

Un día simbólico y educativo

 

Foto: Gentileza Shot by 555.
Foto: Gentileza Shot by 555.

 

La antorchada también se convirtió en un momento de reflexión sobre las condiciones de trabajo de los guardavidas, quienes desempeñan su labor bajo exigencias físicas y ambientales complejas. Resaltar su rol y fomentar la prevención en la costa fueron los objetivos centrales de la celebración.

 

Foto: Gentileza Shot by 555.
Foto: Gentileza Shot by 555.

 

Con la realización de esta antorchada, los guardavidas de Paraná lograron combinar la celebración de su día con un mensaje de seguridad y responsabilidad para la comunidad. La actividad reafirmó la relevancia de su labor en la protección de quienes disfrutan de las aguas del río y dejó un mensaje claro: la prevención salva vidas.

 

Foto: Gentileza Shot by 555.
Foto: Gentileza Shot by 555.

 

Temas:

guardavidas Antorchada río Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso