Fotos: Guardavidas de Paraná celebraron su día con una "antorchada"

REDACCIÓN ELONCE
Este sábado, los guardavidas de Paraná realizaron una antorchada para visibilizar su labor y concientizar sobre los cuidados en la costa ante la bajante del río.
Los guardavidas de Paraná celebraron este sábado su día con una antorchada que buscó visibilizar y jerarquizar su profesión. La actividad se realizó en la costa del río Paraná y contó con la participación de personal de Prefectura Naval Argentina, además de embarcaciones de apoyo que acompañaron la movilización. La iniciativa tuvo como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de extremar los cuidados para disfrutar de la costa de manera segura, especialmente en un contexto de calor extremo y bajante histórica del río.
Durante la antorchada, los guardavidas recorrieron la costa con sus embarcaciones, portando antorchas como símbolo de alerta y cuidado. La actividad fue acompañada por la comunidad local, que se acercó a observar y apoyar la movida. Los profesionales del rescate destacaron que la bajante del río aumenta los riesgos para quienes se acercan al agua, por lo que la visibilidad de su labor se vuelve fundamental.
Los organizadores resaltaron que la antorchada no solo tuvo un carácter simbólico, sino también educativo. Se difundieron recomendaciones sobre el uso de salvavidas, la atención a niños y personas mayores, y la importancia de respetar las indicaciones de los guardavidas en la playa. Además, la actividad sirvió como un espacio de encuentro entre colegas, reforzando la camaradería y el sentido de comunidad dentro de la profesión.
Un día simbólico y educativo
La antorchada también se convirtió en un momento de reflexión sobre las condiciones de trabajo de los guardavidas, quienes desempeñan su labor bajo exigencias físicas y ambientales complejas. Resaltar su rol y fomentar la prevención en la costa fueron los objetivos centrales de la celebración.
Con la realización de esta antorchada, los guardavidas de Paraná lograron combinar la celebración de su día con un mensaje de seguridad y responsabilidad para la comunidad. La actividad reafirmó la relevancia de su labor en la protección de quienes disfrutan de las aguas del río y dejó un mensaje claro: la prevención salva vidas.