Día de los Enamorados: cuánto cuestan los ramos de flores en Paraná

Las florerías de Paraná registraron alta demanda por el Día de los Enamorados. Una rosa premium importada cuesta 10.000 pesos y los ramos pueden variar entre 30.000 y 100.000 pesos, según la cantidad y los accesorios elegidos
El Día de los Enamorados volvió a dinamizar la actividad comercial en Paraná este 14 de febrero, especialmente en las florerías, que se prepararon con stock y promociones para una de las fechas más importantes del año. San Valentín se consolidó nuevamente como una jornada clave para quienes buscan expresar afecto con un gesto tradicional.
En diálogo con Elonce, Gustavo, responsable de la florería Je T'aime, explicó que la demanda comenzó desde el día previo y se mantuvo sostenida. “Desde ayer estamos trabajando muy bien, gracias a Dios. Es una fecha en la que la gente vuelve a elegir flores para demostrar lo que siente”, afirmó.
El comerciante señaló que, pese al auge de las redes sociales y los saludos virtuales, el gesto de regalar flores recuperó protagonismo. “Hubo un tiempo en que las personas se comunicaban mucho por Instagram o por mensajes y se perdió un poco el detalle, pero eso cambió. La gente se dio cuenta de que hay que estar presente con algo concreto, y las flores siguen siendo un símbolo muy fuerte”, sostuvo.
Cuánto cuesta regalar flores en Paraná
En cuanto a los precios, Gustavo detalló que una rosa individual importada, de calidad premium y proveniente de Ecuador, tiene un valor de 10.000 pesos. “Es una rosa de primera calidad, muy elegida para esta fecha”, indicó.
Los ramos presentan distintas opciones según la cantidad de flores y los agregados que elija cada cliente. “Tenemos ramos desde 30.000, 40.000, 50.000, hasta 80.000 y 100.000 pesos. Todo depende de cuántas flores se incluyan y si se suman peluches, bombones u otros detalles”, explicó.
Sobre las preferencias, remarcó que no hay un único modelo más buscado. “Es muy personal. Puede ser una sola rosa, que significa muchísimo, o un ramo más grande. También hay quienes agregan un peluche o algún presente especial. Eso queda a criterio de cada uno y de cómo quiera expresar su cariño”, señaló.
Un gesto que trasciende la pareja
Gustavo destacó que el Día de los Enamorados no se limita únicamente a las relaciones de pareja. “Hay clientes que llevan dos ramos: uno para la esposa y otro para la hija, sus dos amores. Es un gesto que también se extiende a la familia”, relató.
Además, compartió la historia de un cliente habitual que mantiene la tradición desde hace más de tres décadas. “Hace 32 años que me encarga un ramo todos los 14 de febrero. Siempre le escribe ‘te sigo amando como el primer día’, le dibuja un arbolito y un sol, y va a encontrarse con su enamorada. Son detalles que emocionan”, contó.
Para el florista, el valor del obsequio va más allá de lo económico. “Regalar flores es regalar amor. Muchas veces sirve para pedir disculpas, para pedir perdón o simplemente para decir ‘estoy acá’. Es un gesto muy significativo”, reflexionó.