 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Jurisdicción de Colón

Camión de gran porte despistó y cayó debajo de un puente en la Autovía 14

El accidente ocurrió en el kilómetro 199 de la Autovía 14, cerca de Colón. Un camión Iveco que transportaba encomiendas perdió el control y terminó bajo un puente. Sus dos ocupantes sufrieron lesiones leves.

14 de Febrero de 2026
Camión de gran porte despistó y cayó debajo de un puente en la Autovía 14
Camión de gran porte despistó y cayó debajo de un puente en la Autovía 14

El accidente ocurrió en el kilómetro 199 de la Autovía 14, cerca de Colón. Un camión Iveco que transportaba encomiendas perdió el control y terminó bajo un puente. Sus dos ocupantes sufrieron lesiones leves.

Un camión despistó y cayó debajo de un puente en Ruta 14 durante la noche de viernes a la altura del kilómetro 199 de la Autovía 14, en inmediaciones de Colón. El siniestro involucró a un transporte de gran porte que finalizó su trayectoria bajo una estructura vial ubicada en el cantero central.

 

Según se confirmó, se trató de un camión marca Iveco que remolcaba un acoplado destinado al traslado de encomiendas. Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por la traza nacional.

Cami&oacute;n de gran porte despist&oacute; y cay&oacute; debajo de un puente en la Autov&iacute;a 14
Camión de gran porte despistó y cayó debajo de un puente en la Autovía 14

Producto del despiste, el rodado se desplazó hacia el cantero central y, debido a la inercia, terminó cayendo y quedando posicionado debajo de un puente existente en ese sector de la Autovía 14.

 

Dos personas lesionadas

A pesar de la magnitud del impacto y la compleja posición en la que quedó el transporte, los dos ocupantes resultaron con lesiones de carácter leve.

El chofer, un joven de 26 años, y su acompañante de 29, ambos oriundos de la provincia de Misiones, fueron asistidos tras el accidente y no presentaron heridas de gravedad.

 

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, que intervino para asegurar la zona y realizar las actuaciones correspondientes a fin de establecer la mecánica del hecho.

Las autoridades iniciaron las diligencias de rigor para determinar las circunstancias que derivaron en el despiste del camión. No se informó sobre la participación de terceros vehículos en el siniestro.

Temas:

Autovía 14 lesiones leves emergencias impacto
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso