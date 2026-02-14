Camión de gran porte despistó y cayó debajo de un puente en la Autovía 14

El accidente ocurrió en el kilómetro 199 de la Autovía 14, cerca de Colón. Un camión Iveco que transportaba encomiendas perdió el control y terminó bajo un puente. Sus dos ocupantes sufrieron lesiones leves.
Un camión despistó y cayó debajo de un puente en Ruta 14 durante la noche de viernes a la altura del kilómetro 199 de la Autovía 14, en inmediaciones de Colón. El siniestro involucró a un transporte de gran porte que finalizó su trayectoria bajo una estructura vial ubicada en el cantero central.
Según se confirmó, se trató de un camión marca Iveco que remolcaba un acoplado destinado al traslado de encomiendas. Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por la traza nacional.
Producto del despiste, el rodado se desplazó hacia el cantero central y, debido a la inercia, terminó cayendo y quedando posicionado debajo de un puente existente en ese sector de la Autovía 14.
Dos personas lesionadas
A pesar de la magnitud del impacto y la compleja posición en la que quedó el transporte, los dos ocupantes resultaron con lesiones de carácter leve.
El chofer, un joven de 26 años, y su acompañante de 29, ambos oriundos de la provincia de Misiones, fueron asistidos tras el accidente y no presentaron heridas de gravedad.
En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, que intervino para asegurar la zona y realizar las actuaciones correspondientes a fin de establecer la mecánica del hecho.
Las autoridades iniciaron las diligencias de rigor para determinar las circunstancias que derivaron en el despiste del camión. No se informó sobre la participación de terceros vehículos en el siniestro.