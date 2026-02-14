 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Buscan intensamente a un hombre que cayó al río Uruguay

Un hombre de 37 años es intensamente buscado tras caer en aguas del río Uruguay, en la zona de Cantera Crepy, en San José. La Fiscalía dispuso la inmediata intervención de Prefectura Naval Argentina para realizar rastrillajes.

14 de Febrero de 2026
Río Uruguay
Río Uruguay Foto: Foto Google

Un hombre de 37 años es intensamente buscado desde este viernes luego de que cayera en aguas del río Uruguay, en la zona de Cantera Crepy, en San José. El hecho fue reportado en horas de la tarde y generó un amplio operativo coordinado por la Fiscalía interviniente.

 

Según se informó desde la Comisaría San José, el aviso fue recepcionado cuando se alertó sobre la presunta desaparición de una persona en el espejo de agua ubicado en inmediaciones de la cantera. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades judiciales dispusieron la intervención inmediata de la Prefectura Naval Argentina, fuerza con competencia en la jurisdicción fluvial, con el objetivo de llevar adelante las tareas de búsqueda.

 

Rastrillajes en Cantera Crepy

Por disposición de la Fiscalía, efectivos de Prefectura Naval Argentina iniciaron rastrillajes en el sector señalado, concentrando los operativos en la zona de Cantera Crepy, un área frecuentada por vecinos y visitantes, especialmente durante la temporada estival.

 

Los procedimientos incluyeron recorridas en embarcaciones y tareas de búsqueda superficial en distintos puntos del río Uruguay, en un intento por localizar al hombre desaparecido.

Hasta el momento, los rastrillajes no habían arrojado resultados positivos y el operativo continuaba con recursos desplegados en el lugar.

 

Continúa el operativo de búsqueda

Las autoridades indicaron que las tareas podrían extenderse durante las próximas horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de visibilidad en el río.

Asimismo, no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en que se produjo la caída al agua, aunque se confirmó que la investigación y el operativo se desarrollan bajo directivas de la Fiscalía interviniente.

Temas:

Desaparecido Temporada estival Prefectura Naval
