Una mujer y su pequeño hijo resultaron heridos tras despiste y choque en Ruta 14

REDACCIÓN ELONCE
El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 230, en jurisdicción de departamento Concordia. La conductora quedó atrapada en el vehículo y fue trasladada junto a su hijo al hospital.
El despiste y choque en Ruta 14 dejó como saldo una mujer de 46 años y su hijo de 5 con lesiones leves, tras un siniestro vial ocurrido alrededor de las 17:00 horas en el kilómetro 230, en jurisdicción de Pedernal, departamento Concordia.
Según se informó oficialmente, el hecho involucró a un automóvil Fiat Uno CL que circulaba por la Ruta Nacional 14 cuando, por causas que se tratan de establecer, la conductora perdió el control del rodado.
El vehículo se desvió de la calzada y terminó sobre el cantero central, luego de colisionar contra una alcantarilla ubicada en ese sector de la traza vial.
Conductora atrapada y traslado al hospital
Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer quedó atrapada en el habitáculo del automóvil y debió ser asistida por los equipos de emergencia que arribaron al lugar minutos después del accidente.
Tras ser liberada, fue trasladada en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para su correspondiente atención médica. En el vehículo viajaba también su hijo de 5 años, quien acompañaba a la conductora al momento del despiste.
De acuerdo a los primeros informes médicos, ambas personas presentaron lesiones de carácter leve y permanecieron bajo observación preventiva.
Amplio operativo en la zona
En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría Pedernal, junto a Bomberos Voluntarios, efectivos de Seguridad Vial y personal de Gendarmería Nacional Argentina, quienes realizaron las tareas de asistencia y prevención para garantizar la seguridad en la zona.
El tránsito en ese sector de la Ruta Nacional 14 se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las pericias y se retiraba el vehículo siniestrado.
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que intentan determinar las circunstancias que provocaron el despiste y choque en Ruta 14.