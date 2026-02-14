El Museo Antonio Serrano propone actividades durante los feriados de carnaval en Paraná

En memoria a Linares Cardozo. El próximo 16 de febrero se cumplirán 30 años del fallecimiento del reconocido como Padre de la Chamarrita Entrerriana, que motivará una jornada conmemorativa con actividades culturales y artísticas abiertas a la comunidad.

La propuesta comenzará a las 19.30 en la plaza Carlos María de Alvear, de Paraná, con la plantación del aguaribay de Linares Cardozo. La actividad contará con la participación de familiares del músico y de integrantes de la Asociación Entrerriana Amigos de Linares Cardozo.

Posteriormente, en el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, ubicado en calle Carlos Gardel 62, también en la capital provincial, se desarrollarán distintas instancias de evocación y reflexión en torno a su legado. En primer lugar, se realizará un conversatorio sobre su producción artística y su aporte a la identidad cultural entrerriana, a cargo del presidente de la Asociación Entrerriana Amigos de Linares Cardozo, Raúl Tournoud junto a Rosalba Martínez Solís, hija de Linares Cardozo, y a Celeste Ansaldi Alisio. Acompañará la presentación la Guardia Eterna del Tango Liso, integrada por los músicos César Nani, Miguel González y Raúl Schemberger.

El cierre de la noche contará, además, con un momento especialmente significativo: la presentación del espectáculo de danza y música Paisaje Costero, a cargo de los grupos El Grito Sagrado (de Paraná) y La Marejada (de Santa Elena), embajadores culturales de la Fiesta Provincial de la Chamarrita de Santa Elena, quienes ofrecerán un espectáculo musical con obras emblemáticas del cancionero popular entrerriano en homenaje a Linares Cardozo, en una propuesta artística que, evocará las resonancias más hondas de nuestra tierra y su cultura.

Noche de la Astrociencia

Por otra parte, el martes 17, de 19 a 23.30, se realizarán distintas actividades interactivas para todas las edades, bajo el título "Hay Espacio para todos". La programación incluye una galería de astrofotografía, audiovisual y una exhibición de objetos espaciales.

A las 19.30 se desarrollará la charla El Espacio visto desde la tierra¿ y viceversa, a cargo de Walter Elías, Gonzalo Vega y Walter Sione.

A las 20 tendrá lugar la actividad Conociendo los instrumentos de Observación del espacio: del telescopio al microscopio, dónde se podrán apreciar fragmentos de cuerpos espaciales y explorar distintos materiales con microscopio.

Desde las 20.30 se dará inicio a la observación astronómica con telescopio.

Acompañan esta actividad la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el Colegio de Profesionales de Ciencias Naturales de Entre Ríos, la Fundación Observar, la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos y Espacio a través del Celular.