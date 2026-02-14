 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Museo Antonio Serrano propone actividades durante los feriados de carnaval en Paraná

El lunes 16 se conmemorarán los 30 años del fallecimiento del compositor entrerriano Linares Cardozo; mientras que el martes 17 tendrá lugar La Noche de la Astrociencia. Ambas propuestas tendrán entrada libre y gratuita y son organizadas desde la Secretaría de Cultura provincial.

14 de Febrero de 2026
El Museo Antonio Serrano propone actividades este fin de semana
El Museo Antonio Serrano propone actividades este fin de semana Foto: Gobierno de Entre Ríos

En memoria a Linares Cardozo. El próximo 16 de febrero se cumplirán 30 años del fallecimiento del reconocido como Padre de la Chamarrita Entrerriana, que motivará una jornada conmemorativa con actividades culturales y artísticas abiertas a la comunidad.

 

La propuesta comenzará a las 19.30 en la plaza Carlos María de Alvear, de Paraná, con la plantación del aguaribay de Linares Cardozo. La actividad contará con la participación de familiares del músico y de integrantes de la Asociación Entrerriana Amigos de Linares Cardozo.

 

Posteriormente, en el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, ubicado en calle Carlos Gardel 62, también en la capital provincial, se desarrollarán distintas instancias de evocación y reflexión en torno a su legado. En primer lugar, se realizará un conversatorio sobre su producción artística y su aporte a la identidad cultural entrerriana, a cargo del presidente de la Asociación Entrerriana Amigos de Linares Cardozo, Raúl Tournoud junto a Rosalba Martínez Solís, hija de Linares Cardozo, y a Celeste Ansaldi Alisio. Acompañará la presentación la Guardia Eterna del Tango Liso, integrada por los músicos César Nani, Miguel González y Raúl Schemberger.

 

El cierre de la noche contará, además, con un momento especialmente significativo: la presentación del espectáculo de danza y música Paisaje Costero, a cargo de los grupos El Grito Sagrado (de Paraná) y La Marejada (de Santa Elena), embajadores culturales de la Fiesta Provincial de la Chamarrita de Santa Elena, quienes ofrecerán un espectáculo musical con obras emblemáticas del cancionero popular entrerriano en homenaje a Linares Cardozo, en una propuesta artística que, evocará las resonancias más hondas de nuestra tierra y su cultura.

 

Noche de la Astrociencia

 

Por otra parte, el martes 17, de 19 a 23.30, se realizarán distintas actividades interactivas para todas las edades, bajo el título "Hay Espacio para todos". La programación incluye una galería de astrofotografía, audiovisual y una exhibición de objetos espaciales.

 

A las 19.30 se desarrollará la charla El Espacio visto desde la tierra¿ y viceversa, a cargo de Walter Elías, Gonzalo Vega y Walter Sione.

 

A las 20 tendrá lugar la actividad Conociendo los instrumentos de Observación del espacio: del telescopio al microscopio, dónde se podrán apreciar fragmentos de cuerpos espaciales y explorar distintos materiales con microscopio.

 

Desde las 20.30 se dará inicio a la observación astronómica con telescopio.

 

Acompañan esta actividad la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), el Colegio de Profesionales de Ciencias Naturales de Entre Ríos, la Fundación Observar, la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos y Espacio a través del Celular.

Temas:

Linares Cardozo museo Antonio Serrano
