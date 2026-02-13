Carnavales de Paraná arrancaron con gran público y emoción en la pista: los testimonios

Los Carnavales de Paraná 2026 comenzaron este viernes con una primera noche colmada de público, comparsas, batucadas y propuestas gastronómicas en el corsódromo montado sobre calle Maciá de la capital entrerriana. La fiesta popular se inició el viernes por la noche con una fuerte presencia de vecinos y turistas que se acercaron a disfrutar del espectáculo, que continuará por otras tres noches.

La apertura se realizó en el centro geográfico de la ciudad, donde se desplegó un operativo especial con nuevas tribunas, sonido sectorizado y una organización coordinada entre distintas áreas municipales. La intendenta Rosario Romero impulsó la conformación de una comisión junto a las agrupaciones carnavaleras para planificar esta edición.

El evento marcó el inicio de cuatro jornadas consecutivas de desfile y competencia, que continuarán sábado y domingo y culminarán el lunes con el tradicional carnaval de las infancias. Más de 12 agrupaciones participan en esta edición que combina competencia, identidad cultural e inclusión.

Público familiar y tribunas colmadas

El valor de la entrada general es de 5.000 pesos, mientras que los menores de 10 años no abonaron ingreso. Se habilitó el cobro electrónico y las boleterías se ubicaron en General Gervasio Artigas y Coronel Uzin, facilitando el acceso al público.

Desde temprano, las tribunas comenzaron a poblarse con familias enteras. Una vecina que asistió junto a su grupo familiar expresó: “La verdad que está muy lindo, con buen tiempo. Lo vinimos a disfrutar en familia”. La mujer contó que había asistido también el año anterior y que en esta ocasión esperaba ver a una amiga desfilar.

Otra espectadora relató que hacía tiempo que no concurría al corso. “Esperando para disfrutar de los carnavales. Hace bastante que no venía y hoy pudimos para traer a mi nieta”, explicó, y agregó a Elonce que lo que más le atraía era “la alegría que se transmite. Contagia todo esto”.

Expectativas y emoción en la pista

Entre los asistentes también hubo vecinos que no se pierden ninguna edición. Otra mujer de 73 años afirmó que estaba "contenta" de haber llegado para ver el carnaval. Consultada sobre qué esperaba de la noche, respondió: “Espero lo más lindo de Paraná”. Sobre lo que más le gustaba del carnaval, destacó “los pasitos que hacen las comparsas, la diversión de la gente”, dijo.

Mientras tanto, en la pista, las comparsas desplegaron vestuarios, coreografías y ritmos que despertaron aplausos constantes. La Categoría A estuvo integrada por Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá; en Categoría B participaron Fantasía y Alma Verde.

Las baterías Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing sumaron potencia sonora al desfile, mientras que los conjuntos carnavalescos Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos completaron el espectáculo.

Emperatriz, campeona defensora

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de la comparsa Emperatriz, campeona de la edición anterior. Sus pasistas dialogaron con Elonce minutos antes de salir a la pista y compartieron sus sensaciones.

“Llegamos a los carnavales como los campeones del año pasado y tenemos mucha emoción y alegría de participar una vez más”, señalaron. La expectativa por defender el título se combinó con la responsabilidad de mantener el nivel artístico.

Ileana, otra de las pasistas, expresó a Elonce: “Es hermoso lo que se vive en el carnaval de Paraná y esperamos volver a ser los campeones”. Además, destacó el acompañamiento del público: “Este año arrancó con mucho público”.

Competencia y espíritu festivo

La competencia incluyó evaluación de comparsas, baterías y conjuntos carnavalescos por parte de un jurado especializado. Sin embargo, más allá del resultado final, el espíritu festivo predominó en la primera noche.

Las autoridades municipales resaltaron que el evento tiene carácter inclusivo y sustentable. La organización estableció que un porcentaje de los materiales utilizados en las expresiones artísticas debía ser reutilizable, promoviendo así el cuidado ambiental.

Además, la recaudación por entradas y consumos fue destinada a fortalecer el trabajo anual de las comparsas, permitiendo que continúen desarrollando vestuarios, carrozas y coreografías para futuras ediciones.

Tracatá y el protagonismo de las infancias

El lunes se desarrollará una nueva edición de Tracatá, el Carnaval de las Infancias, que antecederá a la Noche de Coronación. Participarán Las Totiñas, Hechiceritos, Emperadorcitos, Samba Porá, MS Dance Samba, Pequeños Ritmos Libres y Maripositas.

Este espacio busca consolidar el semillero cultural del carnaval, promoviendo la participación de niños y niñas en la tradición carnavalesca de la ciudad.

Con tribunas colmadas, familias disfrutando y comparsas desplegando su arte, los Carnavales de Paraná 2026 iniciaron su calendario con una noche marcada por la emoción, la música y el orgullo local.

