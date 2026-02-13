Tallistas y artesanos muestran su arte en la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Tallistas muestran sus obras en el patio de la Fiesta Nacional de la Artesanía

En el marco de la primera luna de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, sobre la Ruta 135 y San Martín de Colón, artesanos y tallistas ofrecen sus propuestas. En el Salón de los Artesanos se presentan destacadas propuestas de todo el país, mientras que en el Patio de Tallistas los profesionales realizan obras excepcionales en vivo y en directo.

La artesana Beatriz Varela, oriunda de San Pedro, Jujuy, contó que la temática de este año en su caso es la fauna. “Estoy haciendo un reptil”, contó y agregó que el tronco de madera “está espectacular” para tallar.

“Es la primera vez que participo, me sorprendió la magnitud del evento. Ojalá en mi ciudad pudiéramos tener este tipo de eventos convocantes para lo artesanal y el arte completo”, señaló.

Gustavo Anglese, un artesano icónico de la Fiesta Nacional, contó sobre su labor como jurado durante la edición 41°. “Es complicado ser jurado para este tipo de nivel de artistas que vienen todos los años. La gente está laburando con un poco más de presión porque tienen pocos días”, reconoció.

Además, destacó: “La proporción de la obra destaca. Es muy visual prejuzgar”.

Durante todas las mañanas que dure la Fiesta Nacional de la Artesanía, el salón permanece abierto, con entrada libre y gratuita, para ser visitado.

Exitoso comienzo de las "Mañanas de Artesanos"

Vecinos y turistas disfrutaron de la primera jornada de acceso gratuito al predio, una iniciativa que busca acercar el trabajo de los destacados maestros artesanos a todo el público en un horario matutino.

La Municipalidad de Colón informa que ha dado inicio con gran convocatoria la propuesta "Mañanas de Artesanos", en el marco de la Fiesta Nacional de la Artesanía. Durante este primer encuentro, el público pudo recorrer los stands y apreciar el proceso creativo de las piezas de manera totalmente gratuita, consolidando este espacio como un punto de encuentro fundamental entre los creadores y la comunidad.

La jornada inaugural contó con una importante afluencia de visitantes de diversas localidades y turistas que eligen la ciudad para su descanso, quienes destacaron la calidad y originalidad de los trabajos expuestos. La apertura del predio en horario de 10:00 a 13:00 permite una experiencia de recorrido diferente, donde el diálogo con el artesano es el protagonista.

Continuidad del programa

Desde la organización se confirmó que esta modalidad de ingreso gratuito continuará vigente durante los días sábado, domingo y lunes. El objetivo primordial es que nadie se quede sin la oportunidad de conocer la excelencia del trabajo manual que define a la identidad colonense y nacional.

Recorrido y piezas artesanales

Los asistentes pudieron observar de cerca técnicas milenarias y contemporáneas aplicadas en diversos materiales como madera, metal, fibra y arcilla. Esta iniciativa no solo promueve la cultura, sino que también dinamiza el movimiento turístico en el predio ferial durante las horas de la mañana, brindando una opción accesible para todas las familias.

Bajo el lema "Alma de la Madera", destacados artistas de todo el país dan vida a sus obras en el marco de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, celebrando dos décadas de tradición y oficio en el predio ferial.

En el marco de la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, la ciudad de Colón celebra con orgullo un hito fundamental en su agenda cultural: los 20 años del Patio de Tallistas. Este espacio, que se ha consolidado como un referente ineludible del arte escultórico a nivel nacional, inició formalmente sus actividades con la llegada de los artesanos al predio.

Los artistas ya se encuentran trabajando sobre sus piezas, enfrentando el desafío de transformar la materia prima bajo el eje temático denominado "Alma de la Madera". Esta consigna busca no solo resaltar la pericia técnica y el uso de las herramientas, sino también la conexión espiritual y el mensaje que cada tallista logra extraer de las fibras naturales.

Horarios de trabajo y contacto con el público

Para que residentes y turistas puedan apreciar el proceso creativo en tiempo real, se han estipulado horarios que cubren tanto la dinámica matutina como la nocturna del evento. Los tallistas desarrollarán sus labores en todas las aperturas del predio, de mañana en el horario de 10:00 a 13:00 horas, y por la noche desde las 19:00 hasta las 00:00 horas.

Un espacio con historia propia

El Patio de Tallistas cumple dos décadas de existencia, reafirmándose como un encuentro que exhibe la destreza técnica de los artistas más calificados. A lo largo de estos 20 años, el sector se ha transformado en un museo a cielo abierto donde el público puede interactuar con los protagonistas, conociendo de cerca los secretos de la talla en madera y la evolución de una disciplina que es patrimonio de nuestra identidad artesanal.