Colonia Ensayo endurece normas sobre fiestas y alquileres temporarios

El Consejo Comunal de Colonia Ensayo aprobó una nueva normativa que modifica las reglas de convivencia dentro de la localidad. La ordenanza establece la prohibición de los ruidos molestos en cualquier franja horaria y, además, crea un registro obligatorio para viviendas destinadas a alquileres temporarios y casas quintas. La medida busca responder a reclamos vecinales vinculados a fiestas privadas y reforzar la convivencia en el ámbito comunal.

La iniciativa fue sancionada bajo la Ordenanza Comunal N°114/26 y surge tras distintas denuncias registradas durante la temporada estival. Desde la administración local señalaron que el objetivo principal es garantizar el descanso, el bienestar y el respeto entre quienes viven en la zona, reforzando mecanismos de control y responsabilidades para propietarios e inquilinos.

Prohibición de ruidos molestos durante todo el día

Según establece la ordenanza, queda prohibida la generación de sonidos que, por volumen, duración o frecuencia, puedan afectar la tranquilidad o la salud de los vecinos. La regulación no fija horarios específicos, ya que la restricción alcanza a cualquier momento del día dentro del ejido comunal.

El texto señala que podrán realizarse denuncias cuando se considere que una actividad altera el descanso o el bienestar general. Con esta definición amplia, la comuna busca evitar conflictos recurrentes y prevenir situaciones vinculadas a eventos privados que habían generado quejas en distintos puntos de Colonia Ensayo durante el verano.

Colonia Ensayo.

Desde el gobierno local indicaron que la decisión apunta a fortalecer el orden comunitario y sostener un marco de convivencia equilibrado entre residentes permanentes y visitantes.

Registro obligatorio para alquileres temporarios

Otro eje central de la normativa es la creación del Registro Comunal de Viviendas en Alquiler Temporario y Casas Quintas. A partir de ahora, propietarios, locadores o responsables deberán inscribirse de manera obligatoria y gratuita, aportando datos personales y detalles del inmueble.

La medida establece también una responsabilidad solidaria: quienes alquilen sus propiedades deberán informar a los inquilinos sobre las normas vigentes y responder ante eventuales incumplimientos. Al momento de la inscripción, la comuna notificará formalmente la prohibición de generar ruidos molestos.

Con esta herramienta, se busca ordenar una modalidad de alquiler que creció en los últimos años y que, según señalaron desde la administración local, requiere nuevas reglas para armonizar el uso recreativo de las viviendas con el derecho al descanso de la comunidad.