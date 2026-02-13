Arcor busca trabajadores: cuáles son los requisitos y dónde postularse

La empresa alimenticia inició búsquedas para cuatro posiciones en plantas de Colonia Caroya, Villa del Totoral y Arroyito. Los interesados pueden postularse de manera online hasta mediados y fines de febrero.
El Grupo Arcor, uno de los referentes más importantes de la industria alimenticia a nivel global, inició una nueva convocatoria laboral para cubrir diversos puestos en la provincia de Córdoba.
La empresa, cuya historia comenzó en 1951 en la localidad de Arroyito, mantiene un fuerte vínculo con el territorio cordobés, donde opera múltiples plantas industriales dedicadas a la producción de caramelos, chocolates, galletitas y envases. El propio nombre de la firma es un acrónimo de su lugar de origen: Arroyito (AR) y Córdoba (COR).
Arcor busca trabajadores en Córdoba: cómo postularse
Estas son las cuatro posiciones abiertas actualmente, sus responsabilidades específicas y el perfil académico solicitado para cada una de ellas:
Operador Mahpi: Esta vacante es para la planta de Colonia Caroya y tiene como objetivo colaborar en el cumplimiento de requisitos de seguridad, higiene, medio ambiente y control de plagas. El rol implica la administración de documentación legal, el monitoreo de indicadores ambientales y el control de contratistas para asegurar condiciones de trabajo seguras.
Requisitos: formación en Tecnicatura o Licenciatura en Seguridad e Higiene
Condiciones: modalidad presencial con turnos rotativos y disponibilidad para radicarse en la zona.
Plazo: La fecha límite para postularse es el 23 de febrero de 2026.
Auxiliar de Control de Gestión: Ubicado también en la planta de Colonia Caroya, este puesto busca garantizar que la información de los resultados productivos sea confiable para la toma de decisiones operativas. Entre sus tareas se encuentran la actualización de hojas de ruta, el análisis de desvíos en indicadores y la realización de inventarios de planta.
Requisitos: título universitario en Ingeniería Industrial, Química o en Alimentos.
Condiciones: jornada de tiempo completo bajo modalidad presencial.
Plazo: se reciben solicitudes hasta el 23 de febrero de 2026.
Analista Comercial: Para su planta de Envases Flexibles en Villa del Totoral, Arcor busca un profesional que gestione el circuito comercial completo. Esto incluye la atención de consultas de clientes, la coordinación con logística y ventas, y el control de facturación y pedidos.
Requisitos: profesionales graduados en Ingeniería Industrial, Química, Administración de Empresas, Contador Público o carreras afines.
Condiciones: disponibilidad para residir en Villa del Totoral, Jesús María o zonas aledañas.
Plazo: la convocatoria cierra el 15 de febrero de 2026.
Jefe de Sector Mantenimiento Mecánico: En su sede central de Arroyito, la empresa busca un supervisor responsable de asegurar la ejecución del mantenimiento de máquinas e instalaciones. El puesto demanda liderazgo para coordinar equipos, planificar estrategias preventivas y participar en proyectos de inversión del área.
Requisitos: título excluyente de Ingeniería Mecánica o Electromecánica con experiencia comprobable en posiciones similares.
Beneficios: el paquete incluye días adicionales de vacaciones, cobertura médica familiar, co-financiación de gimnasio y cajas de productos de la empresa.
Cómo postularse a las vacantes disponibles en Arcor
Los interesados en estas vacantes o en conocer otras búsquedas activas de la empresa pueden realizar el proceso de postulación de manera digital en este enlace. Para participar, los candidatos deben ingresar al enlaceoficial de la firma, donde podrán cargar su currículum y completar los datos requeridos para cada perfil específico. Es fundamental verificar las fechas límite de cada anuncio para asegurar que la solicitud sea procesada a tiempo, dio a conocer Vía País.