Fiesta Nacional de la Artesanía: tras la suspensión del jueves, anticipan un viernes a puro rock con La Beriso

En un comunicado difundido en redes sociales, la Municipalidad de Colón informó que, debido a los más de 120 mm de lluvia caídos este jueves, la organización de la Fiesta Nacional de la Artesanía decidió suspender la primera jornada prevista para este 12 de febrero.

“La decisión se fundamenta en la necesidad de preservar el predio externo y la seguridad tanto para los visitantes como para los artistas”, indicaron desde el municipio.

En la ocasión estaba programado el acto de apertura, que contaría con la presencia de autoridades municipales y provinciales. El mismo fue reprogramado para este viernes a las 20:00. Asimismo, para este viernes “el resto de actividades y espectáculos se desarrollarán normalmente”, informaron.

Cabe recordar que para este jueves la entrada era libre y gratuita y se esperaba la participación de la Banda de la Policía; el Dúo Aura, Los Concepcioneros, Andrea Morel y Los Musiqueros Entrerrianos. No se informó si estos números musicales estarán sobre el escenario en las lunas venideras.

Cómo continuará el cronograma

Viernes 13 de febrero

-Pica de Seis

-Marbel

-Pobres Ricos

-Rompiendo Espejos

-La Beriso

Sábado 14 de febrero

-Los Famosos

-Cumbia Retro

-Enzo Barzola

-Nico Zabala

-Luciano Creiner

-Luck Ra

Domingo 15 de febrero

-Hernán Paz

-La Arrancada

-Igna Sartori

-Dejavu

-Tomi Jackson

-Abel Pintos

Lunes 16 de febrero

-Pablo & Mariela

-Costa Azul

-Pitu Otero

-La Big Band

-La K’onga

Valores de entradas y plateas

Los precios de las entradas generales y plateas se segmentan según el artista principal. El viernes 13 de febrero el ingreso general cuesta $40.000. Las jornadas del sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero tienen un valor de $50.000 para la entrada general.

El sector de plateas tiene costos adicionales que oscilan entre los $10.000 y los $50.000 según la ubicación y el día. El Banco de Entre Ríos ofrece una promoción de seis cuotas sin interés para la compra de los pases generales.

Venta física y online

Los interesados pueden concurrir desde las 08:00 a las boleterías ubicadas en el predio sobre la intersección de la ruta 135 y calle San Martín. En la taquilla se acepta el pago en efectivo y con tarjetas de crédito o débito.

La venta online opera a través del sitio 1000tickets.

Beneficios exclusivos para vecinos de Colón y de la República Oriental del Uruguay

La organización otorga un beneficio especial para los residentes de Colón con una rebaja del 50% en el costo de los tickets. Este descuento rige para todo el desarrollo de la fiesta. Los colonenses pagan 20.000 pesos para ver a La Beriso y 25.000 pesos para las noches de Luck Ra, Abel Pintos y La K’onga.

Se otorgará una bonificación del 50% en el peaje de regreso para aquellos visitantes de la República Oriental del Uruguay que asistan al evento. La medida busca fomentar la integración regional y facilitar el acceso al festival más importante de la ciudad.

Del 13 al 16 de febrero, los asistentes provenientes de Uruguay podrán acceder a un importante descuento en su retorno, consolidando a Colón como un destino receptivo clave para el turismo internacional de cercanía.

Detalles del beneficio en el peaje

El incentivo consiste en un 50% de descuento en el peaje de regreso. Para hacer efectiva esta bonificación, los conductores deberán presentar de manera obligatoria el ticket de ingreso al predio de la Fiesta Nacional de la Artesanía (FNA) al momento de cruzar por los puestos de control correspondientes.

Desde la organización se destaca la importancia de facilitar la llegada de visitantes uruguayos, quienes históricamente representan un público fundamental para la economía local y el éxito de la feria. Con esta medida, se espera un flujo constante de público que podrá disfrutar de la excelencia de los artesanos y los espectáculos musicales programados para este 2026.