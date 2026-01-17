Colón vive semanas de alta afluencia turística y prepara la Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón transita uno de los mejores inicios de temporada de los últimos años. La ciudad balnearia, ubicada a la vera del río Uruguay, registra un importante movimiento de visitantes y actividades que posicionan a la ciudad como uno de los destinos más fuertes del litoral para este verano.

Desde la playa Santiago Inkier, el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, dialogó con Elonce y señaló que la ciudad “vive el verano a pleno” con una ocupación heterogénea y múltiples atractivos.

La playa, el clima y el público joven

El funcionario subrayó que la primera quincena estuvo marcada por una fuerte presencia juvenil debido a la Fiesta del Turista, evento tradicional que convoca a estudiantes universitarios y grupos de amigos. “La fiesta es un producto específico del público joven y mueve muchísimo”, explicó Escher, quien valoró que cada segmento encuentra propuestas acordes, desde balnearios hasta vida nocturna y complejos termales.

La costa del Uruguay se mostró colmada durante la jornada, aprovechando temperaturas elevadas. Para Escher, el verano en Colón se nutre de “naturaleza, servicios y cultura”, una combinación que sostiene la identidad turística del destino.

Secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher. Foto: Elonce.

Cultura, gastronomía y carnaval

El secretario destacó la agenda artística con obras teatrales, el inicio del carnaval y los paseos náuticos, incluyendo excursiones hacia las islas, experiencias de ecoturismo, catamaranes y servicios gastronómicos al aire libre. Según dijo, la oferta es “muy diversa” y apunta tanto a familias como a parejas y grupos.

Sobre la gastronomía local, remarcó que es accesible y variada, al igual que el alojamiento. También invitó a consultar la información oficial las redes oficiales de Turismo de Colón.

Artesanía y proyección internacional

De cara al próximo mes, Escher confirmó la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Artesanía, con una grilla que va desde Abel Pintos hasta bandas populares, y que históricamente incrementa el flujo turístico.

En paralelo, el destino avanza en la internacionalización. El funcionario mencionó la llegada creciente de visitantes uruguayos y también turistas europeos, además del objetivo municipal de instalar a Colón como destino internacional en coordinación con aeropuertos regionales.