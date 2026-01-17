 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Verano en Entre Ríos

Colón vive semanas de alta afluencia turística y prepara la Fiesta Nacional de la Artesanía

Desde la costa del río Uruguay, el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, habló con Elonce y analizó la temporada y destacó el crecimiento del destino, la diversidad de propuestas y el impacto del turismo interno e internacional.

17 de Enero de 2026
Playa de Colón.
Playa de Colón. Foto: Elonce.

Desde la costa del río Uruguay, el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, habló con Elonce y analizó la temporada y destacó el crecimiento del destino, la diversidad de propuestas y el impacto del turismo interno e internacional.

Colón transita uno de los mejores inicios de temporada de los últimos años. La ciudad balnearia, ubicada a la vera del río Uruguay, registra un importante movimiento de visitantes y actividades que posicionan a la ciudad como uno de los destinos más fuertes del litoral para este verano.

 

Desde la playa Santiago Inkier, el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, dialogó con Elonce y señaló que la ciudad “vive el verano a pleno” con una ocupación heterogénea y múltiples atractivos.

 

 

La playa, el clima y el público joven

 

El funcionario subrayó que la primera quincena estuvo marcada por una fuerte presencia juvenil debido a la Fiesta del Turista, evento tradicional que convoca a estudiantes universitarios y grupos de amigos. “La fiesta es un producto específico del público joven y mueve muchísimo”, explicó Escher, quien valoró que cada segmento encuentra propuestas acordes, desde balnearios hasta vida nocturna y complejos termales.

 

La costa del Uruguay se mostró colmada durante la jornada, aprovechando temperaturas elevadas. Para Escher, el verano en Colón se nutre de “naturaleza, servicios y cultura”, una combinación que sostiene la identidad turística del destino.

 

Secretario de Turismo y Cultura de Col&oacute;n, Federico Escher. Foto: Elonce.
Secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher. Foto: Elonce.

 

Cultura, gastronomía y carnaval

 

El secretario destacó la agenda artística con obras teatrales, el inicio del carnaval y los paseos náuticos, incluyendo excursiones hacia las islas, experiencias de ecoturismo, catamaranes y servicios gastronómicos al aire libre. Según dijo, la oferta es “muy diversa” y apunta tanto a familias como a parejas y grupos.

 

Sobre la gastronomía local, remarcó que es accesible y variada, al igual que el alojamiento. También invitó a consultar la información oficial las redes oficiales de Turismo de Colón.

 

Artesanía y proyección internacional

 

De cara al próximo mes, Escher confirmó la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Artesanía, con una grilla que va desde Abel Pintos hasta bandas populares, y que históricamente incrementa el flujo turístico.

 

 

En paralelo, el destino avanza en la internacionalización. El funcionario mencionó la llegada creciente de visitantes uruguayos y también turistas europeos, además del objetivo municipal de instalar a Colón como destino internacional en coordinación con aeropuertos regionales.

Temas:

Colón verano Entre Ríos playa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso