Agmer llevará a cabo acciones de protesta en toda la provincia este miércoles por reclamos salariales

La secretaria adjunta de Agmer, Lía Fimpel, dialogó con Elonce sobre las acciones que llevarán a cabo este miércoles en todas las seccionales de los 17 departamentos de la provincia, entre las 19 y 20 horas. Las iniciativas consistirán en concentrarse en las sedes.

En este sentido, Fimpel señaló que la iniciativa es para rechazar el decreto salarial, “porque no se le puede llamar de aumento salarial a lo que se ha decidido unilateralmente por parte del gobierno”. Asimismo, los ejes del reclamo incluyen la reforma previsional y la reforma educativa a nivel nacional.

Agmer prepara manifestaciones en toda la provincia

“Hay localidades que ya están haciendo manifestaciones frente a las direcciones departamentales de escuela. Estamos en un momento de inicio del ciclo lectivo donde todavía no están autorizadas las continuidades de muchos de los cursos que son a término”, especificó.

En este sentido, señaló que se trata de un tiempo de “cierre de la captura de datos, una fecha importante que es este miércoles, donde aquel compañero que no haya estado designado hasta el día de mañana, no cobra sus haberes hasta el mes de mayo”.

Asimismo, agregó que “las comunidades educativas están manifestándose, dado que no solo los docentes, sino que los estudiantes están en riesgo, en estos cursos que son a término y donde en algunos casos no han iniciado, en cada departamento son casos diversos, algunos están en las plazas, otros están en las departamentales, marcha de antorchas”.

Por otro lado, Fimpel adelantó que está convocado el plenario de secretarios de Agmer, este viernes a las 9 en Concepción del Uruguay. “Venimos de dos jornadas de paro nacional y provincial, marchas como la de Paraná la semana pasada con velas frente a Casa de Gobierno y frente al Consejo General de Educación”, recordó.

El plenario tendrá como objeto el análisis “del camino a seguir” en el reclamo, “dado que el gobierno ha plasmado que en 90 días nos va a convocar a discutir” salarios.

En esta línea, la secretaria adjunta aseveró que “la realidad de los trabajadores no puede esperar 90 días con 30.000 pesos de aumento, en el caso de los jubilados y 60.000 en el caso del resto de la docencia. Eso no se puede considerar un aumento, no se puede solventar el costo de vida cuando tenemos salarios que están sobre la línea de la indigencia y muy por debajo de la línea de la pobreza”.

“El gobierno tiene que entender cuál es la urgencia de discutir salarios de verdad con los trabajadores, en blanco, no contribuir a desfinanciar la Caja de Jubilaciones. Pretende una reforma jubilatoria, pero es el mismo gobierno que la está financiando y nos quiere hacer cargo a los trabajadores del costo del déficit de la de la caja”, precisó.

Sostienen que el pago de bonos es "inconstitucional"

Asimismo, subrayó que “el gobierno propone aumentos en negros que no contribuyen y a la obra social tampoco”. “No hemos aceptado. En pandemia estuvimos gran parte del año sin aumento salarial. En septiembre, después de las 100 horas de radio nos ofrecieron 4 meses de un monto de un bono. Nunca aceptamos bonos en negro porque sabemos que eso no contribuye a la caja, no contribuye a la obra social, además que la Constitución no permite el pago de montos en negro”, sostuvo.

“Este pago es inconstitucional. Nosotros no aceptamos los montos en negro y siempre en este lugar nos van a encontrar”, marcó y agregó: “El presidente de la

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, presentó hoy por la tarde a los legisladores el proyecto de la reforma provisional con 30 articulados. Lo viene dialogando también con diferentes sectores, con diferentes gremios”.

Fimpel señaló que el gremio fue invitado a la presentación de un proyecto que “no estaba”, sino que era “una serie de enunciados a los cuales se le pidió acceso a al borrador o algún documento técnico para poder analizar”. Sin embargo, la docente señaló que “ayer aparece Bagnat explicando los 30 artículos y que hoy los presentaba en la legislatura y que luego lo va a girar a los sindicatos y a la prensa”.

En otro tramo de la entrevista, enfatizó: “Seguimos sosteniendo que la 8732 no se toca. Este es el cuarto intento de reforma a la ley y lo vamos a seguir sosteniendo, la movilidad como la entendemos nosotros, porque este proyecto de ley no es solamente para quienes se van a jubilar, sino que para los que ya están jubilados los afecta directamente”.

“Vamos a seguir defendiendo la Ley 8732 con los pilares que tiene hasta el día de hoy, porque el llamado 82% móvil sustentable en realidad desengancha la paritaria de los activos de la de los jubilados, y eso no lo podemos permitir para nuestros compañeros y compañeras jubiladas”.

En relación con la infraestructura escolar, también advirtió que la situación sigue siendo preocupante: “El problema de infraestructura es grave y hay que atenderlo. Tenemos edificios escolares históricos que necesitan mantenimiento permanente y eso no se puede desatender”.