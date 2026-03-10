 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Impulso Empresarial Patrimonio Cultural Provincial

Cervecería Santa Fe presentó La Ruta del Liso: “Nuestra cultura cervecera es algo único”

Este martes en el Patio de la fábrica se lanzó la propuesta que consiste en un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la ciudad capital, a bordo de un colectivo, con paradas con degustación de un liso y un tapeo. "El liso es nuestro ícono", dijo la responsable de marca.

10 de Marzo de 2026
Cervecería Santa Fe presentó La Ruta del Liso
Cervecería Santa Fe presentó La Ruta del Liso Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Este martes en el Patio de la fábrica se lanzó la propuesta que consiste en un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la ciudad capital, a bordo de un colectivo, con paradas con degustación de un liso y un tapeo. "El liso es nuestro ícono", dijo la responsable de marca.

La histórica Cervecería Santa Fe presentó la propuesta La Ruta del Liso, un recorrido guiado por algunos de los bares más emblemáticos de la ciudad capital, donde el liso se convierte en el protagonista de una experiencia que combina tradición, cultura y encuentro.

El lanzamiento de La Ruta del Liso fue este martes
El lanzamiento de La Ruta del Liso fue este martes

Al respecto, la responsable de marca de Cervecería Santa Fe, Anahí Fortuna, contó a Elonce que la idea surgió entre la municipalidad y los gastronómicos de la ciudad. “Decidimos sumarnos a esta iniciativa que es espectacular para seguir realzando nuestra cultura cervecera santafesina, que es algo único que tenemos y que disfrutamos de distinta manera”, aseguró.

Anah&iacute; Fortuna
Anahí Fortuna

En cuanto al liso, Fortuna señaló que “es nuestro ícono, lo que más nos representa, algo único que tenemos los santafesinos y nos pareció una muy buena oportunidad para poder mostrar de una manera diferente este ícono que tenemos en Cerveza Santa Fe”.

El recorrido

 

Sobre el circuito contemplado a bordo del colectivo ploteado, Fortuna explicó que la idea es “arrancar con distintos puntos icónicos” de la capital santafesina. El circuito comienza con el Patio, donde está el cervezoducto “con la cerveza más fresca del mundo”; El Quincho de Chiquito, 1980 en la costanera, con vista a la laguna y puente colgante, en Boulevard la Lisería Casabianca y Don Marcos.

El lanzamiento de La Ruta del Liso fue este martes
El lanzamiento de La Ruta del Liso fue este martes

En cada parada se degusta un liso y un tapeo distinto, característico de cada lugar. El costo de la actividad es de $40.000 por persona.

El lanzamiento de La Ruta del Liso fue este martes
El lanzamiento de La Ruta del Liso fue este martes

Asimismo, Fortuna señaló que los paseos serán solo los viernes y los sábados, comenzando este 13 y 14, con turnos y por lista. Adelantó que próximamente se sumarán otros puntos de venta. Quienes deseen inscribirse deberán acceder a https://www.eventbrite.com.ar/e/la-ruta-del-liso-tickets-1984881971408?aff=ebdssbdestsearch

 

El liso santafesino ya es Patrimonio Cultural de la Provincia de Santa Fe. Es identidad para los santafesinos, una expresión de encuentro, historia y pertenencia.

Cómo encontrar los puntos del recorrido

 

Desde Cervecería Santa Fe diseñaron un mapa que ubica los principales locales gastronómicos y cerveceros. El mismo puede consultarse en https://www.lisomaps.com/

Cervecería Santa Fe presenta "La ruta del liso"

Temas:

Cervecería Santa Fe La Ruta del Liso
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso