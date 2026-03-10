Cervecería Santa Fe presentó La Ruta del Liso: “Nuestra cultura cervecera es algo único”

REDACCIÓN ELONCE
Este martes en el Patio de la fábrica se lanzó la propuesta que consiste en un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la ciudad capital, a bordo de un colectivo, con paradas con degustación de un liso y un tapeo. "El liso es nuestro ícono", dijo la responsable de marca.
La histórica Cervecería Santa Fe presentó la propuesta La Ruta del Liso, un recorrido guiado por algunos de los bares más emblemáticos de la ciudad capital, donde el liso se convierte en el protagonista de una experiencia que combina tradición, cultura y encuentro.
Al respecto, la responsable de marca de Cervecería Santa Fe, Anahí Fortuna, contó a Elonce que la idea surgió entre la municipalidad y los gastronómicos de la ciudad. “Decidimos sumarnos a esta iniciativa que es espectacular para seguir realzando nuestra cultura cervecera santafesina, que es algo único que tenemos y que disfrutamos de distinta manera”, aseguró.
En cuanto al liso, Fortuna señaló que “es nuestro ícono, lo que más nos representa, algo único que tenemos los santafesinos y nos pareció una muy buena oportunidad para poder mostrar de una manera diferente este ícono que tenemos en Cerveza Santa Fe”.
El recorrido
Sobre el circuito contemplado a bordo del colectivo ploteado, Fortuna explicó que la idea es “arrancar con distintos puntos icónicos” de la capital santafesina. El circuito comienza con el Patio, donde está el cervezoducto “con la cerveza más fresca del mundo”; El Quincho de Chiquito, 1980 en la costanera, con vista a la laguna y puente colgante, en Boulevard la Lisería Casabianca y Don Marcos.
En cada parada se degusta un liso y un tapeo distinto, característico de cada lugar. El costo de la actividad es de $40.000 por persona.
Asimismo, Fortuna señaló que los paseos serán solo los viernes y los sábados, comenzando este 13 y 14, con turnos y por lista. Adelantó que próximamente se sumarán otros puntos de venta. Quienes deseen inscribirse deberán acceder a https://www.eventbrite.com.ar/e/la-ruta-del-liso-tickets-1984881971408?aff=ebdssbdestsearch
El liso santafesino ya es Patrimonio Cultural de la Provincia de Santa Fe. Es identidad para los santafesinos, una expresión de encuentro, historia y pertenencia.
Cómo encontrar los puntos del recorrido
Desde Cervecería Santa Fe diseñaron un mapa que ubica los principales locales gastronómicos y cerveceros. El mismo puede consultarse en https://www.lisomaps.com/