Planta automotriz en Buenos Aires volvió a suspender su actividad por caída de ventas

REDACCIÓN ELONCE
La planta de Stellantis en El Palomar paralizó nuevamente su producción para ajustar inventarios y coordinar con proveedores. El freno ocurre en medio de una caída de patentamientos y del retroceso en ventas del Peugeot 208, uno de los autos más vendidos del país.
La planta del Peugeot 208 en El Palomar volvió a suspender su actividad en medio de un escenario complejo para la industria automotriz, marcado por la caída de patentamientos y un fuerte retroceso en las ventas de algunos de los modelos más vendidos del país. La medida responde a la necesidad de ajustar producción y stock frente a una demanda más débil tanto en el mercado interno como en exportaciones.
El freno en la actividad se registró esta semana en la fábrica que Stellantis posee en la localidad bonaerense de El Palomar, donde se producen el Peugeot 208, el SUV Peugeot 2008 y los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo. Según indicaron fuentes del sector automotor, la parada responde a un proceso de reorganización de inventarios y coordinación con la cadena de proveedores.
La suspensión ocurre apenas semanas después de que la planta retomara su actividad tras un largo receso. Durante diciembre, la empresa había adelantado sus vacaciones para realizar un “ajuste de inventario” y luego extendió la pausa durante todo febrero, hasta el 2 de marzo.
Caída en las ventas de autos y retroceso de modelos líderes
El contexto de la decisión está vinculado al desempeño del mercado automotor durante los primeros meses del año. Las cifras de patentamientos de vehículos registraron una caída general de 4,9% en el primer bimestre, un descenso que no resulta dramático si se lo compara con el mismo período de 2025, cuando las ventas habían sido particularmente elevadas.
Durante enero y febrero de este año se patentaron poco más de 108.000 unidades en todo el país, mientras que en el mismo período del año pasado se habían registrado cerca de 114.000 vehículos cero kilómetro. Si bien el retroceso es moderado en términos generales, la situación cambia al analizar el desempeño por modelo.
Entre los diez vehículos más vendidos del mercado argentino, la mayoría registró caídas interanuales muy pronunciadas. El único modelo que logró crecer fue el SUV Ford Territory, que se ubicó cuarto en el ranking y registró una suba de ventas del 147%.
El resto de los modelos del top ten mostró retrocesos que en muchos casos superaron el 20%. La Toyota Hilux, líder del mercado, logró amortiguar la caída con una baja de apenas 4,9%, mientras que la Chevrolet Tracker, ubicada en el noveno puesto del ranking, registró un descenso del 9,3%.
El impacto en Stellantis y los modelos fabricados en el país
Dentro de ese escenario de menor dinamismo del mercado, dos de los modelos más representativos de la industria automotriz argentina sufrieron fuertes caídas. Se trata del Fiat Cronos y el Peugeot 208, vehículos que desde hace más de cinco años figuran entre los más vendidos del país.
El Fiat Cronos, producido en la planta de Stellantis en Córdoba, se ubicó segundo en el ranking de ventas, pero acumuló una caída interanual del 28% durante el primer bimestre. El Peugeot 208, fabricado en El Palomar, quedó en el tercer lugar del ranking, aunque con un descenso mucho más pronunciado: sus patentamientos retrocedieron 41,5%.
También registraron bajas otros modelos producidos en la misma planta bonaerense. El SUV compacto Peugeot 2008 se ubicó décimo en el ranking del primer bimestre, pero con una caída interanual del 19,9%. En tanto, el utilitario Peugeot Partner se posicionó en el puesto 42, con una baja del 18,8% respecto del mismo período del año anterior.
La planta de El Palomar forma parte del grupo Stellantis, surgido de la fusión global entre Fiat-Chrysler y el grupo PSA, que incluye a Peugeot y Citroën. El conglomerado también controla la fábrica de Fiat en Córdoba, donde se producen el Cronos y las pick ups Fiat Titano y RAM Dakota.
Diferencias con Brasil y dificultades para exportar
Uno de los factores que explican la situación dispar entre las plantas de Stellantis en Argentina tiene que ver con el mercado brasileño, principal destino de exportación de vehículos fabricados en el país.
Mientras que Fiat mantiene una posición sólida en Brasil —donde es una de las marcas líderes de un mercado que supera los tres millones de unidades anuales—, la situación es distinta para Peugeot. Según señalaron fuentes del sector, la marca francesa enfrenta mayores dificultades para posicionarse en ese país.
Las exportaciones de Peugeot hacia Brasil registraron una fuerte caída en los últimos meses. A las dificultades históricas para vender vehículos de marca francesa en el mercado brasileño se suma el impacto de los costos impositivos argentinos.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el precio de exportación de los vehículos producidos en Argentina incorpora aproximadamente un 15% de impuestos, lo que encarece los modelos frente a la competencia internacional y complica su colocación en el mercado brasileño.
Un panorama complejo para la industria automotriz
La suspensión de actividad en la planta del Peugeot 208 en El Palomar no es un caso aislado dentro de la industria automotriz argentina. En los últimos meses varias terminales adoptaron medidas similares frente a la caída en la producción y la necesidad de reorganizar sus planes industriales.
General Motors, por ejemplo, anunció un esquema de suspensiones que contempla una semana de inactividad por mes durante el primer semestre de 2026. Otras automotrices también modificaron sus planes productivos.
Volkswagen dejó de fabricar el modelo Taos en el país para reconvertir su planta con nuevas inversiones orientadas a la producción de una pick up. En una línea similar, Renault interrumpió la producción de los modelos Sandero, Stepway y Logan para dar paso a un nuevo proyecto industrial.
A estos cambios se suma la salida de Nissan de la producción en Argentina, decisión que se concretó en octubre del año pasado y que implicó otro golpe para la actividad del sector.
Los números de producción reflejan este escenario: en lo que va del año, la fabricación de vehículos en el país acumula una caída del 30,1%.
Incertidumbre sobre el futuro de la planta de El Palomar
En la planta de El Palomar trabajan actualmente alrededor de 2.500 operarios distribuidos en dos turnos de producción. Por el momento no existe un cronograma formal de suspensiones programadas, aunque las fuentes del sector no descartan nuevas paradas temporales.
Según indicaron, podrían repetirse jornadas de “ajuste de inventario” si el mercado no muestra señales de recuperación o si persisten las dificultades para exportar, publicó Clarín.
La reanudación de la producción está prevista, en principio, a partir de este lunes. Sin embargo, el futuro inmediato de la planta dependerá en gran medida de la evolución del mercado automotor, tanto en Argentina como en Brasil.
Mientras tanto, el Peugeot 208 continúa siendo uno de los modelos más vendidos del país, aunque el fuerte retroceso en sus patentamientos refleja las dificultades que atraviesa actualmente el sector automotriz argentino.