Invita a talleres gratuitos de marroquinería y tejido manual en la Vecinal Güiraldes

El Centro Comunitario abrió la inscripción a nuevas propuestas de capacitación destinadas a vecinos del barrio. Los talleres son gratuitos y buscan brindar herramientas para aprender oficios y desarrollar futuros emprendimientos.

10 de Marzo de 2026
Vecinal Güiraldes
Vecinal Güiraldes Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El Centro Comunitario abrió la inscripción a nuevas propuestas de capacitación destinadas a vecinos del barrio. Los talleres son gratuitos y buscan brindar herramientas para aprender oficios y desarrollar futuros emprendimientos.

El Centro Comunitario N°12 de la Vecinal Güiraldes lanzó una nueva convocatoria para participar en talleres gratuitos de tejido manual y marroquinería. La propuesta está dirigida a vecinos que deseen aprender un oficio o desarrollar una actividad que pueda convertirse en una salida laboral.

 

Mónica Martínez, referente del espacio comunitario, explicó que la inscripción comenzó esta semana y que los cursos forman parte de iniciativas impulsadas junto al Consejo General de Educación.

 

 

“Vamos a comenzar con los talleres de tejido y marroquinería. Las inscripciones ya están abiertas y no se paga nada”, señaló en diálogo con Elonce.

 

Días, horarios y requisitos

 

Desde la Vecinal Güiraldes indicaron que el taller de tejido manual se dictará los lunes, martes y miércoles, mientras que el de marroquinería se desarrollará los jueves y viernes.

 

Las clases estarán a cargo de la profesora Mirta en el caso de tejido y de la profesora Gisela para marroquinería. Los horarios previstos para las actividades se extienden durante la tarde en las instalaciones del centro comunitario.

 

M&oacute;nica Mart&iacute;nez, representante de la Vecinal G&uuml;iraldes. Foto: Elonce.
Mónica Martínez, representante de la Vecinal Güiraldes. Foto: Elonce.

 

Para inscribirse, los interesados deberán presentar DNI y constancia de CUIL. También se solicita certificado de escolaridad primaria o secundaria, aunque aclararon que los cursos son gratuitos y abiertos a la comunidad.

 

Un espacio que también impulsa acciones solidarias

 

Además de los talleres, la Vecinal Güiraldes mantiene distintas acciones comunitarias destinadas a acompañar a las familias del barrio. Entre ellas se destaca el funcionamiento de un ropero comunitario que recibe donaciones de ropa y calzado.

 

 

Desde el centro comunitario también solicitaron colaboración con útiles escolares para niños y adolescentes del barrio. Cuadernos, carpetas, lápices y otros elementos son bienvenidos para ayudar a estudiantes que necesitan apoyo en el inicio del ciclo escolar.

 

Quienes deseen colaborar o recibir más información sobre las actividades pueden acercarse al Centro Comunitario N°12 de la Vecinal Güiraldes o comunicarse al teléfono 155-144-929.

 

Invitan a talleres de marroquinería y tejido manual

Temas:

Vecinal Güiraldes Centro Comunitario N°12
