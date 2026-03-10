Esperanzas renovadas: Esteban evoluciona favorablemente y evalúan trasladarlo a sala común

Una noticia cargada de esperanza llegó este martes desde el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde el niño Esteban Bogado, de 12 años, continúa internado tras haber sufrido una grave descarga eléctrica cuando intentó recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda en Paraná.

Luego de horas de enorme preocupación y angustia para su familia y para toda la comunidad, el estado de salud del niño comenzó a mostrar una evolución favorable que incluso sorprendió al equipo médico.

Su madre, Flavia Lezana, confirmó a Elonce que los profesionales evalúan trasladarlo en las próximas horas desde la Unidad de Terapia Intensiva a una sala común, algo que hasta hace poco parecía impensado.

“La noticia realmente es increíble. La recuperación fue superrápida. Nadie puede entender cómo evolucionó teniendo en cuenta el estado en el que llegó”, expresó con emoción.

Una recuperación que sorprende a los médicos

El grave episodio ocurrió cuando el niño recibió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota. Desde entonces permaneció internado bajo estrictos cuidados médicos. Afortunadamente, en las últimas horas la evolución fue tan positiva que los profesionales analizan dar inicio a una nueva etapa en su recuperación.

“Nos acaban de decir que posiblemente mañana lo puedan pasar a una sala común. Es algo que nos llena de alegría, porque hace poco más de 48 horas la situación era completamente distinta”, relató su madre.

A pesar de la mejora, los médicos continúan realizando estudios para seguir de cerca su evolución. “Todavía falta un estudio importante de su cabecita, pero como nos decía la doctora, son cuestiones menores en comparación con el estado en el que llegó y con el riesgo que corrió su vida”, explicó.

El proceso de recuperación

El tratamiento médico continuará con controles sobre distintos aspectos de su salud. Según detalló su madre, los profesionales seguirán monitoreando el funcionamiento de los riñones y también su sistema neurológico, para conocer cómo evoluciona tras la descarga eléctrica.

“Los riñones van a seguir siendo controlados para ver cómo evolucionan, y también el sistema neuronal. Los estudios de mañana nos van a dar más información”, señaló.

Además, Esteban presenta quemaduras importantes en sus piernas, por lo que el equipo médico continúa atento a su evolución para evitar infecciones y favorecer la cicatrización.

“Sus piernas están muy quemadas y eso también llevará tiempo. Hay que ir cuidando que no aparezca ninguna infección en esas heridas”, comentó. Por el momento, el niño permanece con medicación que lo mantiene adormecido.

“Todavía está un poco dormido porque sigue con medicación anticonvulsiva. Cuando empieza a preguntar qué pasó, en realidad no recuerda nada de lo que ocurrió”, contó su madre.

Acompañamiento emocional

La familia explicó que el proceso de recuperación también incluye el acompañamiento emocional del niño. “Su cabecita todavía no entiende nada de lo que pasó ni por qué está acá”, expresó Flavia.

Por esa razón, el equipo interdisciplinario del hospital comenzará a trabajar con él para acompañarlo en este proceso. “Mañana también va a hablar con él el equipo del hospital para ver cómo manejar la situación. Es muy importante que esté bien emocionalmente antes de salir de acá”, señaló.

Mientras la familia atraviesa este proceso con cautela y esperanza, el caso generó una enorme cadena de solidaridad. Mensajes, oraciones y gestos de apoyo llegaron desde distintos lugares, algo que la familia siente como una fuerza importante para seguir adelante.

“Es muy fuerte todo lo que estamos viviendo. Hace 48 horas teníamos que transmitir noticias muy pesimistas y ahora podemos contar algo completamente distinto”, expresó su madre.

“Hay muchísima gente preguntando por él, enviando buenas intenciones y buena energía. Todo eso nos llena de alegría”, agregó.

Los amigos esperan verlo

Entre quienes siguen de cerca su evolución están también sus amigos, que esperan poder verlo pronto. “Todos sus amigos están desesperados por venir a verlo”, contó su madre con una sonrisa.

Si los médicos autorizan el traslado a sala común, la familia espera que pronto pueda recibir algunos de esos saludos. “Le han mandado muchos mensajes que todavía no pudimos mostrarle, pero cuando esté un poco mejor va a poder escuchar todos esos mensajes de aliento que le están mandando”, concluyó.