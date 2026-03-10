Con entrada libre, música y cultura se realizará el evento “Ramírez Festeja”

General Ramírez celebrará sus 138 años con una nueva edición del festival “Ramírez Festeja”. Habrá espectáculos artísticos, gastronomía y más de 90 expositores en el Parque Evita y el Parque de la Democracia.
Con entrada libre, música en vivo y propuestas culturales se realizará el evento “Ramírez Festeja”, la celebración que conmemora el aniversario de General Ramírez y que este año tendrá lugar el viernes y sábado en el Parque Evita y el Parque de la Democracia. La ciudad celebrará 138 años de su fundación y, además, recordará el 240° aniversario del nacimiento de Francisco “Pancho” Ramírez, el caudillo entrerriano que marcó la historia de la provincia.
Con el paso de los años, la fiesta se consolidó como uno de los eventos culturales más convocantes de la localidad y este año llegará a su décima edición con una amplia programación artística y cultural.
Un festival que convoca a toda la región
El secretario de Cultura, Julián Stopello, invitó a la comunidad y a vecinos de distintas localidades a participar de la celebración. “Es muy importante invitar a toda la gente de la región a participar de Ramírez Festeja, que ya va por su décima edición. El año pasado convocó a más de 20 mil espectadores y este año tenemos la expectativa de superar ese número”, expresó en diálogo con Elonce.
El funcionario destacó que el festival contará con una grilla artística importante y una amplia participación de emprendedores y productores. “Habrá una grilla muy importante de artistas y también más de 90 expositores, lo que hace que el evento tenga una dimensión cultural y productiva muy interesante”, señaló.
Además, indicó que desde el gobierno provincial se acompaña este tipo de iniciativas durante todo el año.
“Desde la provincia estamos acompañando estas propuestas culturales porque son espacios que permiten que la gente se acerque, disfrute y viva estas celebraciones que forman parte de nuestra identidad”, agregó.
Una fiesta que muestra la identidad de la ciudad
Por su parte, la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, recordó que el festival nació hace una década con el objetivo de mostrar la identidad de la ciudad.
“Hace diez años comenzamos con este evento justamente para mostrar quiénes somos como comunidad. En las primeras ediciones buscamos generar un escenario importante para los artistas locales y con el tiempo fuimos ampliando la convocatoria hacia toda la región”, explicó.
La jefa comunal remarcó que cada año el festival recibe a visitantes de distintas localidades. “Hoy ya hay mucha gente de la zona que conoce esta fiesta y que nos visita. Es un evento muy importante para nosotros porque combina espectáculos artísticos con una exposición productiva realmente relevante”, afirmó.
En ese sentido, adelantó que numerosas empresas y emprendimientos de la ciudad y la región estarán presentes.
“Van a participar todas las empresas de Ramírez y de la zona. También tendremos el Espacio Gurises, pensado especialmente para que los chicos puedan disfrutar con actividades propias, y un patio gastronómico que estará a cargo de las instituciones de la ciudad”, detalló.
Un evento para disfrutar en familia
La intendenta destacó además el entorno natural donde se desarrollará el festival. “Se trata de un parque muy grande y hermoso. En estos días se está trabajando para acondicionarlo y montar el escenario principal. Es un espacio al aire libre ideal para que las familias puedan llevar sus sillones, compartir y disfrutar de los espectáculos”, señaló.
El evento se desarrollará el viernes y sábado a partir de las 19 horas, con entrada libre y gratuita. En cuanto a la programación artística, Pamberger adelantó algunos de los shows principales.
“Tendremos un gran escenario con artistas locales, academias de danza y distintos espectáculos. El viernes vamos a cerrar la noche con Los Palmae, mientras que el sábado tendremos el ensamble de Ramírez Festeja, que es un espectáculo muy recomendable, y también la presentación de Las Voces de Montiel”, anunció.
La intendenta agregó que la fiesta continuará con música hasta la madrugada. “Esperamos muchísima gente. El clima nos va a acompañar y queremos que todos puedan disfrutar de esta celebración”, afirmó.
Fiestas que impulsan la cultura y la economía
Stopello también remarcó el impacto cultural y económico que generan estos festivales en la provincia. “El calendario de fiestas en Entre Ríos es cada vez más amplio. Prácticamente todos los fines de semana hay convocatorias de este tipo en distintos puntos de la provincia”, señaló.
Según explicó, estos eventos generan oportunidades para distintos sectores. “No solamente brindan escenarios importantes para los artistas, sino también para muchas personas que trabajan alrededor de estos festivales: técnicos, productores, emprendedores y comerciantes”, sostuvo.
El funcionario agregó que las celebraciones también tienen un impacto en la economía regional.
“Además de fortalecer el arte y la cultura, estas fiestas generan movimiento económico y funcionan como un atractivo turístico que convoca visitantes a cada localidad de Entre Ríos”, concluyó.