Récord en el Quini 6: en Córdoba ganaron más de $6.400 millones durante el verano

El Quini 6 dejó un récord de premios en Córdoba durante el verano 2026, cuando cuatro apostadores lograron acertar los seis números del popular juego de azar y se repartieron más de $6.400 millones en premios. Según informó la Lotería de Córdoba, en pocos meses se registraron cuatro jugadas ganadoras en distintos puntos de la provincia, un hecho poco habitual que convirtió a los apostadores en nuevos millonarios.

En total, los pozos entregados alcanzaron la cifra de $6.401.169.789, consolidando una de las temporadas más destacadas para el juego en el territorio cordobés.

El mapa de la suerte en Córdoba

Los boletos ganadores se vendieron en diferentes localidades de la provincia, tanto en la capital como en el interior. Uno de los premios fue vendido en Laboulaye, en el sur provincial. El ticket ganador se registró en la agencia de Paola Mercado, ubicada en calle Independencia al 248.

Otro de los apostadores afortunados realizó su jugada en la localidad de Pueblo Italiano, donde el boleto fue comercializado en el local de Héctor Cometto, situado en Santa Fe 671.

La suerte también llegó al Valle de Punilla. En la ciudad de Cosquín, uno de los premios millonarios fue vendido en la agencia ubicada en Salta 789, propiedad de Guillermo García, informó La Voz.

La lista de ganadores se completó con un apostador de la ciudad de Córdoba, donde se registró otra jugada ganadora. En este caso, el ticket se vendió en la Agencia N°866, cuyo titular es José Jalil.

El resultado de estos sorteos generó gran repercusión entre los apostadores y las agencias oficiales, ya que no es habitual que tantos premios máximos se concentren en una misma provincia en tan poco tiempo.

El destino social de los fondos del juego

Más allá de los premios millonarios entregados, desde la Lotería de Córdoba destacaron el rol que cumplen los juegos oficiales en la financiación de programas sociales.

La institución recordó que la totalidad de los fondos recaudados mediante las apuestas se destina a fines solidarios.

En particular, el dinero se dirige a programas de Desarrollo Social, que tienen como objetivo asistir a personas y familias que atraviesan situaciones económicas difíciles.