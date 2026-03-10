Municipio y ambientalistas analizaron acciones ante el proyecto de hidrógeno verde frente a Colón

Funcionarios municipales, organizaciones ambientales y abogados especializados mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar acciones frente al proyecto de la empresa HIF Global. Buscan fortalecer la estrategia institucional y comunitaria en defensa del río Uruguay.
El Municipio de Colón se reunió con organizaciones ambientales y abogados especializados para analizar la situación de la empresa HIF Global -que proyecta instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú (República Oriental del Uruguay)- y avanzar en estrategias conjuntas orientadas a la defensa del río Uruguay y del desarrollo de la región. El objetivo fue avanzar en una instancia de articulación que permita integrar distintas miradas y capacidades técnicas.
Durante la reunión se planteó la necesidad de consolidar una mesa de trabajo que reúna al Estado municipal, organizaciones sociales y especialistas. La intención es fortalecer los argumentos técnicos, jurídicos e institucionales vinculados a la problemática.
Desde el municipio destacaron que la defensa del río Uruguay y del desarrollo regional requiere un trabajo articulado entre instituciones y comunidad.
Aporte de especialistas en derecho ambiental
En esta instancia participaron el abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y el abogado Jorge Daneri; ambos aportaron una mirada técnica y legal sobre el escenario actual y sobre las posibles estrategias a desarrollar. La participación de especialistas busca fortalecer el abordaje jurídico del tema y aportar herramientas para las acciones futuras.
Como resultado del encuentro, se resolvió continuar con esta agenda conjunta y realizar una nueva reunión dentro de diez días. En ese nuevo encuentro se prevé evaluar los avances logrados y avanzar en definiciones concretas.
Desde el municipio remarcaron la importancia de mantener la unidad de la comunidad y continuar sumando herramientas institucionales para la defensa del ambiente.
El encuentro formó parte de la agenda de trabajo que el gobierno local impulsa junto a distintos sectores de la comunidad ante la preocupación por el posible impacto ambiental del proyecto. Participaron funcionarios municipales, representantes de organizaciones sociales y especialistas en derecho ambiental.
De la reunión participaron el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher; y el subsecretario de Gestión y Asuntos Legales, Daniel Kolankowski. También estuvieron presentes el director de Ambiente, Roberto Bergara; la concejal Karen Kuliat; el licenciado en Relaciones Internacionales Mauro Collajovsky; y representantes de las organizaciones Somos Ambiente y Colón en Riesgo.