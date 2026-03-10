 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Preocupación por el proyecto HIF

Municipio y ambientalistas analizaron acciones ante el proyecto de hidrógeno verde frente a Colón

10 de Marzo de 2026
Municipio de Colón analiza acciones por el proyecto HIF
Funcionarios municipales, organizaciones ambientales y abogados especializados mantuvieron una reunión de trabajo para coordinar acciones frente al proyecto de la empresa HIF Global. Buscan fortalecer la estrategia institucional y comunitaria en defensa del río Uruguay.

El Municipio de Colón se reunió con organizaciones ambientales y abogados especializados para analizar la situación de la empresa HIF Global -que proyecta instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú (República Oriental del Uruguay)- y avanzar en estrategias conjuntas orientadas a la defensa del río Uruguay y del desarrollo de la región. El objetivo fue avanzar en una instancia de articulación que permita integrar distintas miradas y capacidades técnicas.

 

Durante la reunión se planteó la necesidad de consolidar una mesa de trabajo que reúna al Estado municipal, organizaciones sociales y especialistas. La intención es fortalecer los argumentos técnicos, jurídicos e institucionales vinculados a la problemática.

Proyecto de la empresa HIF Global
Proyecto de la empresa HIF Global

Desde el municipio destacaron que la defensa del río Uruguay y del desarrollo regional requiere un trabajo articulado entre instituciones y comunidad.

Aporte de especialistas en derecho ambiental

 

En esta instancia participaron el abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y el abogado Jorge Daneri; ambos aportaron una mirada técnica y legal sobre el escenario actual y sobre las posibles estrategias a desarrollar. La participación de especialistas busca fortalecer el abordaje jurídico del tema y aportar herramientas para las acciones futuras.

 

Como resultado del encuentro, se resolvió continuar con esta agenda conjunta y realizar una nueva reunión dentro de diez días. En ese nuevo encuentro se prevé evaluar los avances logrados y avanzar en definiciones concretas.

 

Desde el municipio remarcaron la importancia de mantener la unidad de la comunidad y continuar sumando herramientas institucionales para la defensa del ambiente.

Protesta contra el proyecto de la empresa HIF Global
Protesta contra el proyecto de la empresa HIF Global

El encuentro formó parte de la agenda de trabajo que el gobierno local impulsa junto a distintos sectores de la comunidad ante la preocupación por el posible impacto ambiental del proyecto. Participaron funcionarios municipales, representantes de organizaciones sociales y especialistas en derecho ambiental.

 

De la reunión participaron el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher; y el subsecretario de Gestión y Asuntos Legales, Daniel Kolankowski. También estuvieron presentes el director de Ambiente, Roberto Bergara; la concejal Karen Kuliat; el licenciado en Relaciones Internacionales Mauro Collajovsky; y representantes de las organizaciones Somos Ambiente y Colón en Riesgo.

