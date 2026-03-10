El paranaense volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que habló de su nueva etapa espiritual. “Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza a rezar”, afirmó al reflexionar sobre su vínculo con la fe.
El paranaense Julián Serrano habló de su fe y dijo sentir “el llamado de Dios”, una experiencia espiritual que relató en un video publicado en sus redes sociales y que rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores. El influencer compartió una reflexión personal sobre su acercamiento a la religión y sostuvo que, en las últimas semanas, percibió señales que interpretó como un llamado divino.
“Quiero saber si soy el único al que le está pasando esto. Hace algunos días o algunas semanas, sin ponerme como si estoy teniendo una epifanía, pero sí estuve escuchando como el llamado de Dios, como de ángeles o arcángeles que me están tratando de comunicar algo”, expresó Serrano en un video que publicó en su cuenta de TikTok.
La publicación se viralizó rápidamente y lo convirtió en tendencia en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios comentaron sus palabras y compartieron el contenido.
Un cambio personal y espiritual
En su mensaje, el influencer explicó que, si bien siempre se consideró una persona creyente, durante un tiempo se mantuvo alejado de una práctica más profunda de la fe. Según contó, en los últimos meses comenzó a retomar esa dimensión espiritual en su vida cotidiana.
“Durante mucho tiempo me alejé de Dios. O sea, no tanto porque eventualmente rezaba y me encomendaba, pero últimamente lo empecé a tener más en cuenta”, señaló.
El creador de contenidos también destacó que ese acercamiento produjo cambios en su manera de ver la vida. “Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza a rezar, encomendarse, creer y tener fe”, sostuvo.
Además, manifestó su interés por profundizar en la lectura y en el conocimiento de textos religiosos. “Lo quiero compartir, quiero leer otro tipo de cosas, quiero tener otro tipo de pensamientos, quiero ver la vida desde otros ángulos, tener un poquito más de conciencia de todo lo que han dicho las Sagradas Escrituras”, afirmó.
La repercusión entre sus seguidores
El video no pasó inadvertido entre los seguidores del influencer. En cuestión de horas acumuló miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos usuarios manifestaron su apoyo y celebraron su testimonio, otros reaccionaron con humor o escepticismo.
Ante la repercusión, Serrano volvió a referirse al tema en otra publicación y agradeció los mensajes de quienes se sintieron identificados con sus palabras.
“Bueno, chicos, la verdad es que no sabía que iba a tener tanto impacto. Me pone muy feliz, porque muchos de mis seguidores ya estaban sintiendo como ese susurro”, expresó tras leer el comentario de una usuaria que lo alentaba a seguir acercándose a Dios.
“Si tenés a Dios con vos, no te hace falta nada”
En ese mismo video, el influencer también reflexionó sobre la exposición pública que implica su trabajo en redes sociales y la responsabilidad que conlleva tener visibilidad ante millones de personas.
“Soy un ser humano que comete sus errores y tuve alcance a lugares donde a mucha gente les encantaría estar, o cierta posición de visibilidad, poder, influencia, etcétera”, explicó.
Según señaló, esa notoriedad puede resultar perjudicial si no está acompañada por una orientación clara. “Si eso no está bien orientado, te puede autodestruir y te puede hacer muy muy mal”, afirmó.