Oriana Sabatini reapareció en redes con la primera foto de su hija Gia

La actriz e influencer Oriana Sabatini compartió la primera foto oficial de su hija Gia en sus redes sociales y el posteo generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. La publicación llegó pocos días después del nacimiento de la niña y rápidamente acumuló miles de comentarios y reacciones en Instagram.

La hija de la artista y del futbolista Paulo Dybala nació el 2 de marzo a las 8:57 en el Hospital Gemelli de Roma. En un principio se esperaba que el nacimiento se produjera el 11 de marzo, pero finalmente se adelantó varios días.

A casi una semana de la llegada de la bebé, Oriana Sabatini decidió compartir una imagen desde la intimidad de su hogar, donde se la ve sosteniendo a la pequeña en brazos, según informó la Agencia NA.

Un mensaje especial en redes

La publicación coincidió con el Día Internacional de la Mujer y marcó la primera aparición pública de la artista en redes sociales tras el nacimiento de su hija.

El posteo rápidamente se llenó de mensajes de afecto de seguidores y también de familiares que celebraron el momento que atraviesa la pareja.

Oriana Sabatini y su hija. Foto: Instagram

Entre las reacciones más destacadas estuvo la de su madre, Catherine Fulop, quien reposteó la imagen en sus historias de Instagram y le dedicó un mensaje especial.

“Hoy te veo con Gia en brazos y entiendo que la vida sigue haciendo milagros”, escribió.

El saludo de Catherine Fulop

La actriz venezolana también aprovechó la ocasión para saludar a su hija en el marco del Día de la Mujer. En el mensaje que compartió en sus redes sociales, expresó su emoción por verla en su nueva etapa como madre.

“Feliz Día de la Mujer, hija. Te abrazo”, escribió Fulop al compartir la imagen publicada por Oriana Sabatini.

La publicación generó una gran repercusión en redes sociales y volvió a poner en el centro de atención a la artista y a su familia, que atraviesa uno de los momentos más importantes tras la llegada de la pequeña Gia.