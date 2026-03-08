Se filtró una foto de Morena Rial desde la cárcel y despertó rumores de romance

La mediática Morena Rial volvió a ser noticia este sábado luego de que se filtrara una imagen tomada dentro de la Unidad 51 del penal de Magdalena, donde permanece detenida desde octubre. La fotografía comenzó a circular rápidamente en redes sociales y despertó una ola de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

En la imagen se la ve posando dentro de su celda con un corpiño verde flúo y un escote pronunciado, mientras luce su cabellera rubia.

Sin embargo, el elemento que más llamó la atención no fue su apariencia, sino lo que ocurría en la pantalla de su celular. Morena aparecía realizando una videollamada con un joven cuya identidad no trascendió, lo que rápidamente dio lugar a versiones sobre un posible nuevo romance.

La foto que desató rumores en redes

Junto a la imagen viralizada, la propia Morena escribió un mensaje breve que alimentó aún más las especulaciones. “Vos siempre”, acompañado de un corazón, fue la frase que apareció publicada junto a la foto y que muchos interpretaron como una dedicatoria especial.

La publicación no tardó en multiplicarse en distintas plataformas digitales, donde usuarios y seguidores comenzaron a debatir sobre la situación sentimental de la hija de Jorge Rial y el contexto en el que se tomó la fotografía dentro del establecimiento penitenciario.

Mientras tanto, la joven continúa alojada en el área conocida como “buzones” dentro de la cárcel de Magdalena. Se trata de un sector apartado del resto de las internas que cuenta con condiciones específicas: una ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas.

Su vida en prisión y la espera por el arresto domiciliario

De acuerdo con lo que explicó su abogado defensor, Martín Leiro, la rutina diaria de Morena dentro del penal está marcada por actividades laborales y educativas. Según detalló el letrado, la mediática colabora con tareas administrativas y también pasa tiempo en la biblioteca del establecimiento. Está procesada por el delito de robo agravado.

Al mismo tiempo, su defensa continúa insistiendo ante la Justicia con el pedido de arresto domiciliario. El objetivo es que pueda regresar a su hogar y reencontrarse con sus hijos mientras avanza el proceso judicial.

Hasta el momento, sin embargo, los tribunales ya rechazaron en varias oportunidades esa solicitud. Mientras espera una resolución favorable, Morena mantiene la expectativa de volver a ver a sus hijos: Amadeo, que recientemente comenzó la sala maternal en Buenos Aires, y Francesco Benicio, quien actualmente cursa segundo grado en Córdoba.