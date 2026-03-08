El paranaense Mauricio Dayub y la divertida chicana de Mirtha Legrand que desató risas

REDACCIÓN ELONCE
El actor paranaense Mauricio Dayub vivió un momento divertido durante el programa de Mirtha Legrand, cuando la conductora le hizo una pregunta con picardía sobre su esposa. La charla también incluyó recuerdos de su carrera y una propuesta para postular a la diva al Guinness.
La chicana de Mirtha Legrand a Mauricio Dayub generó uno de los momentos más comentados del último programa de la histórica conductora. El actor paranaense fue uno de los invitados del ciclo televisivo y protagonizó un intercambio cargado de humor que provocó risas entre los presentes en la mesa.
Durante la charla, la conductora puso el foco en la vida personal del artista y quiso conocer más detalles sobre su esposa, Paula. Dayub explicó que ella se dedica a la escritura y recordó también que en su juventud tuvo una etapa vinculada al modelaje.
“Tu mujer es muy bonita”, comentó Mirtha Legrand en medio de la conversación. El actor recibió el elogio con una sonrisa y continuó relatando algunos aspectos de su vida familiar.
La pregunta con picardía que generó carcajadas
El clima distendido del programa cambió cuando la conductora lanzó una pregunta inesperada que sorprendió incluso al propio invitado. Con su habitual tono picaresco, Mirtha Legrand le preguntó al actor: “¿Y cómo te eligió a vos?”.
La pregunta provocó risas inmediatas entre los invitados de la mesa. Lejos de incomodarse, Dayub respondió con humor y siguió el juego de la conductora. “Es una de las preguntas que yo me hago todas las noches, Mirtha. Todas las noches”, respondió el actor entre risas, lo que terminó de desatar la carcajada general en el estudio.
El intercambio dejó en evidencia la buena relación y la complicidad que se generó durante la charla entre el artista y la conductora.
Dayub habló de su carrera y sus proyectos
Más allá del momento humorístico, el actor también aprovechó la entrevista para repasar su trayectoria artística. Durante el programa recordó sus comienzos en el mundo del teatro y habló sobre los desafíos que atravesó a lo largo de su carrera.
Dayub se refirió además a los proyectos que actualmente desarrolla en el ámbito teatral y audiovisual. En ese contexto, reflexionó sobre el camino recorrido desde sus primeras experiencias en el escenario hasta consolidarse como uno de los actores más reconocidos del país.
La conversación alternó entre anécdotas personales y reflexiones sobre el oficio actoral, aunque el momento más comentado de la noche terminó siendo el cruce con humor que protagonizó con la conductora.
Una propuesta inesperada para Mirtha Legrand
El programa también dejó otro momento llamativo cuando surgió una propuesta inesperada para la conductora. Durante la emisión, los invitados Nancy Pazos y Arturo Puig plantearon la posibilidad de postular a Mirtha Legrand para ingresar al libro Guinness de los récords, publicó TN.
La iniciativa surgió en medio de una conversación distendida. El actor le preguntó a la conductora por qué nunca había sido considerada para ese reconocimiento internacional. “No lo sé”, respondió Legrand entre risas, sorprendida por la propuesta que comenzaba a tomar forma en la mesa.
La idea de documentar su trayectoria televisiva
La periodista Nancy Pazos profundizó entonces la iniciativa y explicó cómo podría concretarse el reconocimiento. Según detalló, sería necesario documentar los años de trayectoria televisiva de la conductora.
“Lo que tenemos que hacer es documentar tus años en la televisión. No es récord mundial, pero hay que ponerlo en el Guinness y para eso hay que hacer un trámite”, explicó.
La periodista incluso planteó que podrían colaborar con el productor Nacho Viale, nieto de la conductora, para reunir la documentación necesaria y avanzar con el proceso.
La reacción de la conductora y la respuesta de la mesa
La propuesta generó sorpresa en la conductora, que observó a los invitados con curiosidad. Intrigada por la idea, lanzó una pregunta directa al resto de la mesa. “¿Ustedes creen que estoy para el Guinness?”, preguntó Legrand.
La respuesta fue inmediata: todos los invitados respondieron afirmativamente y celebraron la posibilidad de que la histórica conductora pueda ingresar al famoso libro de récords por su extensa trayectoria en la televisión argentina.
Entre bromas, anécdotas y reconocimientos, el programa dejó una noche cargada de humor y homenajes, en la que el actor paranaense Mauricio Dayub protagonizó uno de los momentos más divertidos junto a la conductora.