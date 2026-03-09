Crimen en la cárcel de Paraná: fiscal solicitó el traslado de hermanos imputados “para evitar intimidaciones”

La Fiscalía solicitó el traslado de los hermanos Raúl Miguel Ángel y Luis Rafael Miño, imputados por el homicidio del interno Martín Luciano Siegfried, con el objetivo de evitar posibles intimidaciones a testigos dentro de la Unidad Penal Nº1 de Paraná y garantizar el desarrollo de la investigación.

El pedido fue confirmado por el fiscal Juan Manuel Pereyra, quien explicó a Códigos que la medida busca preservar el proceso judicial y asegurar que los internos que puedan declarar como testigos lo hagan sin presiones. “Lo que se solicitó es una medida tendiente a lograr el traslado de los internos de la unidad penal a fin de evitar algún entorpecimiento o intimidación respecto de los internos que entendemos van a estar como testigos”, fundamentó.

Según indicó Pereyra, algunos de los internos ya prestaron declaraciones en el marco de la causa "lo que permitirá poder desentrañar con mayor exactitud los hechos que se les han imputado a los hermanos Miño”, señaló.

Hipótesis del ataque

Martín Siegfried fue asesinado tras recibir no menos de nueve puñaladas provocadas con chuzas y facas tumberas, armas improvisadas hechas con pedazos de hierro y envoltorios de trapos a modo de mango. El ataque habría ocurrido mientras la víctima estaba durmiendo, sin que existiera una discusión previa, dentro del pabellón Nº6 al que los dos hermanos habían solicitado ingresar mediante un pedido especial ante las autoridades carcelarias.

El fiscal aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía no se pueden establecer conclusiones definitivas sobre las circunstancias del crimen. Pero de acuerdo con la imputación presentada, el hecho habría sido un ataque dirigido contra la víctima.

El fiscal explicó que, según los primeros elementos reunidos en la causa, el episodio se habría producido de manera sorpresiva para Siegfried. “Se da una situación de sorpresa y se trata de un ataque que entendemos fue opresivo”, afirmó.

Siegfried compartía el pabellón N° 6 con su hermano Facundo (condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra Silva, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná), los hermanos Miño y otras dos personas.

Pericias y testimonios

En relación con las próximas medidas, Pereyra indicó que el proceso judicial continuará con la toma de testimonios y el análisis de distintas pericias. “Los pasos a seguir son trabajar con testimonios y con las periciales realizadas por el personal de Criminalística”, explicó.

Durante las primeras actuaciones también se secuestraron distintos elementos que serán analizados en el marco de la causa. “Se secuestraron diversos elementos que serán materia de investigación para poder determinar las formas y circunstancias del hecho”, detalló.

Situación de los acusados

Los hermanos Miño permanecen alojados bajo custodia del Servicio Penitenciario mientras avanza la investigación.

El fiscal indicó que la decisión sobre un eventual traslado a otra unidad penitenciaria dependerá de la jueza de ejecución y de las autoridades penitenciarias, "conforme los cupos que existen en las cárceles de la provincia”, explicó.

Los hermanos Miño ya cuentan con condenas previas por homicidios cometidos en Paraná. En una audiencia de juicio abreviado realizada en 2024, Raúl Miguel Ángel aceptó su responsabilidad en dos asesinatos: el de Miguel Ángel Segovia (30 de agosto de 2022, en el Volcadero municipal) y el de Oscar Darío Romero (16 de junio de 2019, en el barrio Humito). Por estos crímenes recibió una pena de 20 años de prisión efectiva. Por su parte, Luis Rafael reconoció su participación en el homicidio de Segovia y fue condenado a 8 años y medio de cárcel. Ambos permanecían detenidos en la Unidad Penal N° 1 de Paraná al momento del nuevo hecho.

La causa continuará durante los próximos días con nuevas medidas investigativas destinadas a esclarecer el homicidio del interno.