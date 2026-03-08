Video: protesta por la muerte de un preso en Paraná terminó con dos heridos al quemar cubiertas

Protesta por la muerte de un preso en Paraná

La muerte de un preso en la Unidad Penal Nº1 de Paraná derivó en una protesta frente al establecimiento penitenciario que terminó con dos familiares heridos de forma accidental mientras quemaban neumáticos en la puerta de la cárcel. Los incidentes ocurrieron luego del fallecimiento de Martín Luciano Siegfried, un detenido de 26 años que murió tras resultar gravemente herido durante una gresca dentro del penal.

Según se informó, el interno fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná luego de sufrir múltiples heridas cortantes. Pese a la atención médica recibida, los profesionales no pudieron evitar su fallecimiento.

La situación generó una concentración de familiares y allegados del joven frente a la Unidad Penal Nº1 durante la tarde del viernes, donde reclamaron explicaciones sobre las circunstancias de la muerte.

Quema de neumáticos y heridos

Durante la protesta, los manifestantes iniciaron una quema de neumáticos frente al ingreso del establecimiento penitenciario. De acuerdo con testigos, en medio de la manipulación de las gomas encendidas se produjo un incidente cuando algunas personas se acercaron demasiado al fuego.

Paraná: familiares de un preso asesinado se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos. El insólito episodio ocurrió tras el homicidio de un joven de 26 años que se encontraba alojado Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana. pic.twitter.com/egRNnOywow — enlatecla (@enlatecla247) March 7, 2026

En ese momento,. Una de las mujeres que participaba de la protesta quedó momentáneamente, aunque logró apartarse rápidamente.

El jefe de la Departamental policial Paraná, Hernán Góngora, confirmó que las personas afectadas recibieron asistencia médica. “Las personas fueron atendidas y no revistieron gravedad”, indicó en declaraciones a Radio La Voz.

El funcionario también señaló que las imágenes generaron preocupación por el riesgo que implican este tipo de situaciones. “Si bien las imágenes causaron asombro, las heridas no fueron de gravedad. Es muy peligroso manipular este tipo de combustibles”, sostuvo.

Reclamo de la familia del interno

Los familiares de Martín Luciano Siegfried se manifestaron frente al penal para exigir explicaciones sobre lo ocurrido dentro del establecimiento. Según la primera versión oficial, el interno resultó herido durante una pelea entre detenidos por motivos que aún se investigan.

Sin embargo, la familia del joven cuestionó esa explicación y reclamó una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. “Lo mataron como a un perro mientras dormía. Lo mataron y lo tiraron afuera de la celda con todas sus cosas”, expresó la madre del detenido fallecido durante la protesta.

Una de las hermanas del joven también reclamó que se revisen las cámaras de seguridad del penal. “A mi hermano lo mataron adentro de un pabellón mientras él estaba descansando. Lo mataron durmiendo como a un perro”, afirmó.

La muerte del interno y los incidentes ocurridos frente a la cárcel son investigados por la Justicia para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho dentro del establecimiento penitenciario.