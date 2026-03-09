Niño electrocutado en Paraná: sacerdote fue citado a presentar abogado para la causa

El sacerdote César Smith está citado para este lunes a designar abogado en la sede de Fiscalía en el marco de la investigación por el hecho que dejó gravemente herido a Esteban Bogado, un niño de 12 años luego de haber sufrido una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota que había caído dentro de una vivienda ubicada en calle Juan De La Lamadrid en inmediaciones del numeral 2000, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo.

La vivienda donde ocurrió el hecho, según indicaron los residentes de la zona, pertenecería al cura. Sin embargo, señalaron que el religioso no viviría allí de manera permanente, sino en la Residencia Sacerdotal de calle Italia.

La causa está en manos de la fiscal Patricia Yedro, y la carátula judicial dependerá de la evolución de la salud del niño.

El episodio ocurrió cerca del mediodía del 7 de marzo, mientras varios chicos jugaban en la vereda frente a una propiedad ubicada en las inmediaciones del barrio. Según relataron vecinos, la pelota terminó dentro del patio de una casa que cuenta con un alto tapial y un portón de chapa. De acuerdo a los vecinos, el niño se acercó al portón, tocó timbre, pero nadie respondió. Entonces decidió trepar para recuperar la pelota. Fue en ese momento cuando recibió una descarga eléctrica que lo dejó atrapado contra la estructura metálica.

Testigos del barrio aseguraron que el niño permaneció posiblemente más de un minuto en contacto con el portón energizado. Un vecino intentó ayudarlo en un primer momento, pero también recibió una descarga al acercarse. Finalmente, una mujer de la zona logró apartarlo utilizando un palo, lo que permitió que el niño cayera al suelo. Quienes presenciaron la escena describieron momentos de extrema tensión.

Inmediatamente, se dio aviso a la policía y a los servicios de emergencia; se coordinó el traslado urgente al Hospital Materno Infantil San Roque, donde los médicos iniciaron maniobras de reanimación y el niño permaneció intubado, con asistencia respiratoria mecánica y bajo sedación profunda en la Unidad de Terapia Intensiva pediátrica.

Finalmente, este lunes se conoció que Esteban ya no requiere respiración mecánica, ya que respira por sus propios medios, y se aguardaba un nuevo parte médico durante la mañana.

Niño paranaense que sufrió descarga eléctrica

Tras el incidente, personal técnico de la empresa eléctrica ENERSA acudió al lugar y retiró los fusibles o “tapones” del sistema eléctrico que alimentaba el portón. La intervención buscó garantizar que no existiera riesgo para otras personas. Por su parte, especialistas de la Policía Científica realizaron las pericias iniciales para documentar el estado de la instalación eléctrica y determinar las circunstancias que provocaron la descarga.

Mientras se sigue de cerca su evolución, la Justicia avanza en una investigación para determinar cómo estaba electrificado el tapial del domicilio y qué tipo de conexión tenía la instalación. “Desde la fiscalía se evaluará la realización de nuevas pericias para determinar con precisión qué tipo de conexión tenía ese tapial. En las constataciones preliminares se observó la presencia de cableado que presentaría una conexión defectuosa”, indicó a Elonce la segunda jefa de la División Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Cecilia Galiano.

La funcionaria explicó además que las pericias técnicas más específicas aún deben realizarse con la intervención de especialistas. “Hasta el momento se constató que la conexión estaba vinculada al cerco perimetral, pero todavía no se realizaron las pericias técnicas correspondientes por parte de un electricista matriculado, que serán clave para establecer cómo funcionaba esa instalación”, señaló.