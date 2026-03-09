Robaron y ocasionaron destrozos en panadería que abrió hace cuatro meses en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El delincuente, que sería menor de edad, rompió el ingreso del local comercial, dejó daños en el interior y se llevó una balanza. El sospechoso se lastimó con los vidrios rotos y habría cometido otros hechos delictivos. "No queda otra que levantarse y seguir”, sostuvo el comerciante a Elonce.
Un robo en una panadería de Paraná ocurrió durante la madrugada de este lunes cuando un delincuente rompió el ingreso del local y sustrajo una balanza, además de provocar distintos daños en el interior del local comercial, ubicado sobre avenida Ramírez al 1600, a pocos metros de la sede de Anses.
El hecho delictivo fue advertido por los propietarios al iniciar la jornada laboral. De acuerdo con el relato de uno de los propietarios, el delincuente rompió el vidrio de la puerta principal para ingresar al comercio. “Es una amargura para arrancar el lunes, pero no queda otra que empezar de vuelta”, expresó el comerciante a Elonce.
Robo y daños en el comercio
Tras ingresar al local, el delincuente sustrajo una balanza y algunos elementos que se encontraban en el interior. El propietario señaló que el ladrón también provocó daños en la puerta y dejó rastros de sangre dentro del negocio.
Según explicó, el sospechoso se habría lesionado al romper el vidrio de acceso. “Había sangre en el interior del local porque se cortó con los vidrios”, relató.
La Policía trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y levantar huellas dactilares.
Un menor sería el autor del hecho delictivo
De acuerdo con la información brindada por los efectivos, el autor del robo sería un menor de edad que ya habría cometido otros hechos en la zona de avenida Almafuerte durante la misma madrugada. Según indicaron, el sospechoso habría provocado daños en otro local comercial antes de llegar a la panadería.
Tras el robo, el menor fue localizado por la Policía a pocas cuadras del lugar. “En el tramo de unas cinco o seis cuadras, lo detuvieron. La Policía dijo que vendió la balanza, aunque no sabemos dónde”, explicó el propietario.
Comerciantes preocupados por hechos similares
El comerciante indicó que el negocio había sido inaugurado recientemente y que el robo generó preocupación entre la familia. “Nosotros abrimos en noviembre. Con esfuerzo arrancamos este negocio y a los pocos meses ya nos pasa esto”, expresó el oriundo de la localidad de María Luisa.
También señaló que otros comerciantes de la zona han sufrido hechos similares en los últimos meses. “Me comentaron que en el negocio de la esquina también le rompieron varias veces el vidrio”, dijo.
A pesar de los daños, los propietarios decidieron abrir el comercio durante la misma jornada. Para poder continuar trabajando, debieron conseguir una balanza prestada mientras gestionan la reposición del equipamiento robado. “Ahora hay que reponer el vidrio de la puerta, que es carísimo, comprar una balanza nueva y seguir trabajando. No queda otra que levantarse y seguir”, sostuvo el comerciante.
La Policía continúa con la investigación para esclarecer el hecho ocurrido durante la madrugada en la zona de avenida Ramírez.