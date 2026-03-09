Club de Leones Paraná Centro vende ropa y calzado para ayudar a la comunidad

El Club de Leones Paraná Centro lleva adelante una nueva feria solidaria en su sede de calle Pellegrini 547, en Paraná, donde se venden prendas de vestir, calzado y distintos artículos para el hogar. La actividad corresponde a la liquidación de temporada de verano y al inicio de la colección de otoño, y busca recaudar fondos para sostener distintas acciones solidarias en la comunidad.

El presidente de la institución explicó a Elonce que este tipo de iniciativas permiten financiar los servicios que el club brinda durante todo el año. “Con lo recaudado en esta feria podemos seguir realizando distintas acciones solidarias. El club está permanentemente en movimiento, tratando de responder a las necesidades de la comunidad”, expresó.

En ese sentido, detalló que los fondos se destinan a diferentes ayudas sociales. “Con estas actividades podemos gestionar anteojos para quienes los necesitan, realizar donaciones a merenderos y escuelas, entregar pañales y acompañar distintas campañas solidarias”, señaló.

Apoyo a la campaña escolar

Además, indicó que actualmente la institución también trabaja en la campaña “A estudiar se ha dicho”, destinada a reunir elementos escolares para estudiantes, la cual es impulsada por Ayudar Hace Bien.

“Estamos juntando guardapolvos, mochilas y útiles para esa campaña. La idea es poder colaborar en todo lo que vaya surgiendo y acompañar las necesidades que nos plantean desde distintos sectores. Todo eso se sostiene gracias a actividades como esta feria, que nos permiten recaudar fondos para ayudar”, afirmó.

Artículos a precios accesibles

Una de las integrantes del Club de Leones destacó que la feria ofrece una gran variedad de productos a precios accesibles para los vecinos.

“Hay ropa, calzado y también algunos muebles o artículos para el hogar. Los precios arrancan desde los 2.000 pesos y lo más caro puede ser un colchón sin uso que está a 40.000 pesos”, comentó.

También mencionó que se pueden encontrar prendas para distintas épocas del año. “Tenemos camperas, sacos para el comienzo del invierno, ropa de liquidación de verano, chaquetas desde 3.000 pesos, zapatos, bibliotecas y hasta una vitrina de cristalería muy linda con juegos completos de copas talladas”, explicó.

Días y formas de pago

La feria funciona lunes y martes de 9 a 18 horas de corrido en la sede del Club de Leones Paraná Centro, ubicada en calle Pellegrini 547.

Desde la organización indicaron que los vecinos pueden abonar sus compras mediante efectivo, transferencia o pago con QR.