Por su labor, homenajearon a una trabajadora del Centro de Salud Selig Golding

REDACCIÓN ELONCE
La trabajadora Graciela Weder recibió una mención especial por el Día de la Mujer, en reconocimiento por su dedicación y esmero en el grupo "Corazones Valientes'", como así también por su solidaridad con cada integrante, supo Elonce.
El Centro de Salud Selig Golding vivió un día cargado de emociones y sorpresas. La trabajadora Graciela Weder recibió una mención especial por el Día de la Mujer, en reconocimiento por su dedicación y esmero en el grupo "Corazones Valientes'", como así también por su solidaridad con cada integrante.
“Hoy me han sorprendido gratamente. No me lo esperaba, siento siempre el cariño de ellos, pero no de esta magnitud”, expresó Graciela a Elonce, visiblemente emocionada por el reconocimiento. La homenajeada, cuya labor ha sido clave en la creación de lazos de apoyo mutuo, destacó: “Lo hago de corazón y no para tener reconocimiento como este, me sigue sorprendiendo. No me creo merecedora de tanta gratitud”.
Quienes organizaron el homenaje compartieron un sentido mensaje: “La humanidad es un corazón que late, corazones solitarios, corazones errantes, corazones del odio, corazones sin esperanza, pero también existen tantos corazones luchadores, solidarios, apasionados, y sin dudas, muchos corazones valientes. Entre ellos encontramos un valioso corazón que no descansa, un corazón generoso que sabe acompañar en la alegría y en el dolor. Ese corazón es el de Graciela, un corazón elegido por Dios. Querida Graciela, los corazones valientes que latimos a la par de tu corazón, queremos homenajearte y darte las gracias por apostar a la vida y lograr que los pequeños sueños se hagan posibles”, leyeron. Este mensaje resumió el profundo respeto y admiración que todos sienten por ella.
Graciela, que ha sido pieza clave en la formación del grupo “Corazones Valientes”, también relató con humildad cómo nació esta agrupación. “Nos reunimos y dijimos, seguimos haciendo lo que estábamos haciendo o nos quedamos. Todos dijimos, seguimos”, comentó.
El grupo inicialmente nació como una propuesta dentro del Centro de Salud. A lo largo de los años ha crecido y evolucionado. A pesar de los cambios que atravesó el grupo, como la salida de los profesores que acompañaban las actividades, la unión y el espíritu solidario prevalecieron.
El mensaje de Graciela no solo resonó en quienes la conocen desde hace tiempo, sino también en aquellos que quizás aún dudan en dar el primer paso hacia la actividad física y la sociabilización. “Quedarse en casa, haciendo nada, es morir. Quedarse en casa pensando en el pasado, tejiendo o cosiendo recuerdos y cosas, es morir. Hay que salir, acompañarse y socializar, eso es lo que te mantiene vivo. Salir a caminar, aunque sea, con una amiga, es fundamental”, expresó. Elonce.com