Una pareja resultó con heridas de bala en confuso episodio en un motel de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una mujer con una herida de bala en la boca y un hombre con un aparente disparo en la nuca permanecen internados en Paraná tras un confuso episodio registrado en un hotel de alojamiento ubicado en la zona sur de la capital entrerriana.
Un confuso episodio ocurrió en un hotel alojamiento ubicado sobre avenida Zanni, en el extremo sur de Paraná, durante la mañana de este lunes. Según se informó, un conserje del lugar alertó a la Policía al detectar una situación extraña en una de las habitaciones. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a una mujer con una herida de bala en la boca y, sobre la cama, a un hombre con un aparente disparo en la nuca.
Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital San Martín, donde permanecen internados intubados y sedados. De acuerdo a los primeros datos médicos a los que accedió Elonce, la mujer se encuentra estable, mientras que el hombre presentaría lesiones de mayor gravedad.
En la habitación, los investigadores hallaron un arma de fuego calibre 32, que quedó secuestrada para las pericias.
Por el hecho tomó intervención la Fiscalía en turno, a cargo de Patricia Yedro, quien dispuso que personal de Homicidios avance con la investigación para esclarecer lo ocurrido.