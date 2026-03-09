Identificaron al adolescente que murió tras un choque entre camioneta y moto en Feliciano

Un adolescente de 14 años murió tras un siniestro vial en Feliciano luego de sufrir graves lesiones durante un choque entre una camioneta y una motocicleta ocurrido en la localidad de San José de Feliciano. La víctima fue identificada como Ryduan Hans Gómez Ortiz.

El hecho ocurrió en horas del mediodía de este domingo en la intersección de Boulevard Valdez y calle Perú. Fuentes policiales confirmaron que la camioneta circulaba por Boulevard Valdez en sentido sur–norte, mientras que la motocicleta se desplazaba por calle Urquiza en sentido oeste–este. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en la mencionada esquina, publicó Tal Cual.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta, un menor de edad, sufrió lesiones de gravedad. Entre las heridas se reportaron fractura de fémur izquierdo, cortes profundos y múltiples escoriaciones en la pierna izquierda. Inicialmente fue trasladado al hospital local de San José de Feliciano para recibir las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el adolescente falleció durante la tarde.

Por disposición de la fiscal en turno, se ordenó el secuestro de ambos vehículos involucrados en el siniestro para realizar las pericias correspondientes. También se dispuso la extracción de sangre al conductor de la camioneta y el traslado del cuerpo del menor a la morgue judicial de Concordia.

Allí se realizará la autopsia que permitirá avanzar en la investigación y determinar con mayor precisión las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas del siniestro vial ocurrido en la ciudad de San José de Feliciano.