Accidente fatal en Feliciano: murió un menor tras chocar una camioneta y una moto

Un siniestro vial en San José de Feliciano conmocionó a la comunidad este domingo 8 de marzo, luego de que un menor que conducía una motocicleta falleciera tras protagonizar un choque con una camioneta en una intersección de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor del mediodía y generó un importante despliegue de personal policial y de emergencias.

El accidente tuvo lugar en la intersección de Boulevard Valdez y calle Perú, donde por causas que aún se investigan colisionaron una camioneta y una motocicleta. Según la información recabada en el lugar, ambos vehículos circulaban por distintas arterias y coincidieron en el cruce.

De acuerdo con los primeros datos, la camioneta transitaba por Boulevard Valdez en sentido sur a norte, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Urquiza en dirección oeste a este. En ese punto se produjo el impacto que dejó gravemente herido al conductor del rodado menor.

El menor sufrió graves heridas

Tras el choque, el conductor de la motocicleta, un menor de edad, sufrió lesiones de gravedad que requirieron atención médica inmediata. Entre las heridas constatadas por el personal de salud se encontraban una fractura de fémur en la pierna izquierda, profundos cortes y múltiples escoriaciones, señaló Despierta Feliciano.

El joven fue trasladado inicialmente al hospital local de San José de Feliciano, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, los profesionales decidieron derivarlo posteriormente al Hospital Santa Rosa de Chajarí para una atención de mayor complejidad.

En ese centro de salud el menor fue sometido a una intervención quirúrgica con el objetivo de estabilizar su cuadro clínico. No obstante, pese a los esfuerzos del equipo médico, durante la tarde se confirmó su fallecimiento a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente.