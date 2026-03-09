Comienzan los octavos de final de la Champions League: partidos y horarios

La Champions League comenzará esta semana una de las etapas más esperadas del calendario con el inicio de los octavos de final. El torneo de clubes más importante de Europa entra en su fase eliminatoria con los partidos de ida que definirán el camino hacia los cuartos.

La actividad se pondrá en marcha este martes con cuatro encuentros correspondientes a las primeras llaves. Los equipos buscarán sacar ventaja en estos compromisos iniciales antes de disputar los partidos de vuelta que terminarán de definir a los clasificados.

El primer encuentro de la jornada se disputará desde las 14:45 (hora de Argentina) y tendrá como protagonistas al Galatasaray de Turquía frente al Liverpool de Inglaterra, según informó TyC Sports.

Partidos destacados del martes

Más tarde, desde las 17, se jugarán otros tres encuentros de manera simultánea que completarán la primera jornada de esta fase de la Champions League.

En uno de los partidos más atractivos del día, el Newcastle recibirá al Barcelona. El conjunto español, que tiene como una de sus figuras al joven Lamine Yamal, buscará volver a conquistar el título continental después de más de una década.

Otro de los cruces tendrá como protagonista al Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone. El equipo español recibirá al Tottenham de Inglaterra en una serie que enfrentará a dos equipos con aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.

Champions League.

En el restante encuentro del martes, el Atalanta de Italia enfrentará al Bayern Múnich de Alemania, uno de los clubes que aparece entre los candidatos a pelear por el trofeo.

El miércoles se completa la ida

La actividad de la Champions League continuará el miércoles con los otros cuatro partidos correspondientes a los octavos de final.

Uno de los duelos más esperados será el que protagonizarán Real Madrid y Manchester City. Ambos equipos volverán a cruzarse en una serie eliminatoria, en un enfrentamiento que se repite por quinta temporada consecutiva en esta instancia del torneo.

Ese mismo día también jugarán Bayer Leverkusen ante Arsenal, Bodo/Glimt frente a Sporting Lisboa y el Paris Saint-Germain ante Chelsea.

El cronograma de los partidos

Los encuentros correspondientes a la ida de los octavos de final de la Champions League se disputarán con el siguiente cronograma:

Martes 10 de marzo

Galatasaray vs. Liverpool – 14:45

Newcastle vs. Barcelona – 17:00

Atlético de Madrid vs. Tottenham – 17:00

Atalanta vs. Bayern Múnich – 17:00

Miércoles 11 de marzo