Xavi reveló por qué Messi no volvió al Barcelona en 2023

El entrenador y excompañero de Lionel Messi, Xavi Hernández, reveló que el astro argentino estuvo muy cerca de volver al Barcelona en 2023, pero la operación se frustró por decisión de Joan Laporta.
Lionel Messi, ícono indiscutido del fútbol y leyenda del Barcelona, estuvo a punto de regresar al club catalán a comienzos de 2023, según confesó Xavi Hernández en declaraciones a La Vanguardia. El técnico explicó que él y el argentino venían negociando durante cinco meses, junto a su padre Jorge Messi, y que incluso tenían luz verde de La Liga. Sin embargo, Joan Laporta, entonces presidente del club, decidió frenar la operación por temor a posibles conflictos internos. “Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, afirmó Xavi.
El entrenador destacó que la cancelación del regreso de Messi no tuvo relación con cuestiones económicas ni con exigencias del jugador o de su entorno. “Leo no viene al Barcelona porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira”, aseguró. Xavi agregó que el plan incluía un “Last Dance” al estilo Michael Jordan en Montjuïc, preparado para despedir al jugador como se merecía, con el apoyo del club a nivel futbolístico y económico.
Messi ya había mostrado su deseo de volver en noviembre de 2025 durante su visita al Camp Nou, declarando públicamente que fue “inmensamente feliz” en el Barcelona y que esperaba despedirse con el equipo, algo que finalmente no pudo concretarse. Xavi reconoció que aquel fracaso provocó cierto distanciamiento con Messi, quien pensó que el técnico estaba involucrado en la decisión de Laporta, aunque actualmente mantienen nuevamente una buena relación.
La frustración de Xavi y la amistad con Messi
El exmediocampista explicó que le “moría de ganas” de que Messi regresara al Barcelona, tanto por su capacidad para generar goles como por su influencia en la producción ofensiva del plantel. Xavi afirmó que el argentino sabía que él deseaba su vuelta y que la frustración se debió únicamente a la negativa del presidente y su equipo. “Era su deseo y el mío, él lo sabe. No se dio por culpa de los que están”, sostuvo.
Xavi también aclaró que los meses de negociación habían sido muy serios y que Messi estaba motivado a volver tras conquistar el Mundial de 2022 con Argentina. El plan incluía un contrato adecuado al contexto económico del club y la posibilidad de contribuir dentro y fuera del campo, consolidando un cierre de ciclo histórico para ambos.
Lo que pudo ser y no fue
La revelación de Xavi sobre la fallida vuelta de Messi pone en evidencia los conflictos internos en la dirigencia del Barcelona que impidieron concretar una de las noticias más esperadas por los hinchas. El técnico insistió en que Messi habría aportado significativamente al equipo, y que su vuelta habría sido un impulso tanto deportivo como emocional para el club.
En definitiva, el exjugador y actual entrenador dejó claro que la decisión final no dependió del jugador ni de su familia, sino de la administración de Laporta. Este episodio reaviva el debate sobre la gestión del club en temas deportivos y económicos, y refuerza el legado de Messi como símbolo imborrable del Barcelona.