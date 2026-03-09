 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales “La mujer no pudo expresarse"

Pareja herida de bala en motel de Paraná: se conocieron primeros indicios del confuso episodio

Comisario confirmó a Elonce que la pareja “ingresó a las 23 de este domingo al hotel de alojamiento y este lunes se registró esta situación”. La mujer presenta una herida en la boca y el hombre, un disparo en la nuca.

9 de Marzo de 2026
Confuso episodio en un motel de Paraná
Confuso episodio en un motel de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un confuso episodio ocurrió en un hotel alojamiento ubicado sobre avenida Zanni, en el extremo sur de Paraná, durante la mañana de este lunes. Según se informó, un conserje del lugar alertó a la Policía al detectar una situación extraña en una de las habitaciones. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a una mujer con una herida en la boca y, sobre la cama, a un hombre con un aparente disparo en la nuca.

 

“A raíz de un llamado de un empleado del motel, que había encontrado a una mujer con una lastimadura en la boca, cuando arribó el personal policial al lugar, fue imposible comunicarse con ella por la herida en la boca”, confirmó a Elonce el jefe de la Departamental policial Paraná, Hernán Góngora. Y agregó: “Se ingresó a la habitación y allí se encontró al hombre, tendido sobre la cama, con una herida en la nuca”.

Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital San Martín, donde permanecen internados, intubados y sedados. De acuerdo a los primeros datos médicos a los que accedió Elonce, la mujer se encuentra estable, mientras que el hombre presentaría lesiones de mayor gravedad.

 

“La mujer no pudo expresarse, por el estado en el que se encontraba, y no había documentación en la habitación”, explicó el comisario. Asimismo, mencionó que se trata de establecer si el vehículo hallado en la cochera corresponde o no al hombre de 46 años.

 

En la habitación, los investigadores hallaron un arma de fuego calibre 32, que quedó secuestrada para las pericias.

 

Por el hecho tomó intervención la Fiscalía en turno, a cargo de Patricia Yedro, quien dispuso que personal de Homicidios y Criminalística avance con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

 

Góngora mencionó que la pareja “ingresó a las 23 de este domingo al hotel de alojamiento y este lunes se registró esta situación”.

