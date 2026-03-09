 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Regresa el fútbol argentino: así se jugará la fecha 10 del Torneo Apertura

Tras un fin de semana sin actividad por el paro, el torneo local retomará su calendario y se confirmó el cronograma completo de partidos para el regreso del campeonato.

9 de Marzo de 2026
El fútbol argentino retomará la actividad esta semana después de varios días sin partidos oficiales. La Liga Profesional confirmó el cronograma de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, que marcará el regreso de la competencia tras la interrupción que obligó a suspender la jornada anterior.

 

Tras el paro, la organización definió la programación completa de partidos. De esta manera, el fútbol argentino volverá a tener acción desde el martes 10 de marzo con encuentros correspondientes a las zonas A y B.

 

Los equipos regresarán a la competencia con partidos importantes para la tabla de posiciones y con varios cruces atractivos en el arranque de la jornada.

 

 

El martes abre la fecha

 

La fecha comenzará el martes con cuatro encuentros programados. En el primer turno, Tigre recibirá a Vélez en un partido interzonal, mientras que Independiente será local frente a Unión por la Zona A.

 

Más tarde se disputarán otros dos encuentros. Sarmiento jugará ante Racing por la Zona B y Newell’s recibirá a Platense en Rosario.

 

El regreso del fútbol argentino permitirá a los equipos retomar el ritmo de competencia luego de varios días sin actividad oficial.

 

Boca y San Lorenzo, uno de los duelos destacados

 

La programación continuará el miércoles con cinco partidos. Banfield enfrentará a Gimnasia, Argentinos Juniors jugará ante Rosario Central y uno de los encuentros más atractivos será el cruce entre Boca y San Lorenzo.

 

La jornada también incluirá los partidos entre Independiente Rivadavia y Barracas Central, además de Atlético Tucumán frente a Aldosivi.

 

River visita a Huracán

 

El jueves se disputará otra tanda de encuentros con varios duelos relevantes para el desarrollo del torneo. Deportivo Riestra enfrentará a Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia jugará frente a Central Córdoba.

 

 

También se jugará el clásico cordobés entre Talleres e Instituto, mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Belgrano. El cierre de la jornada estará marcado por el cruce entre Huracán y River.

 

Finalmente, el viernes se disputará el último partido de la fecha cuando Estudiantes de La Plata reciba a Lanús.

 

Programación

 

Martes 10 de marzo

  • 19.45 Tigre – Vélez (Interzonal)
  • 19.45 Independiente – Unión (Zona A)
  • 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
  • 22.00 Newell’s – Platense (Zona A)

Miércoles 11 de marzo

  • 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
  • 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
  • 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
  • 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
  • 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

  • 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
  • 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
  • 21.30 Huracán – River (Zona B)

Temas:

Fútbol Argentino Liga Profesional
