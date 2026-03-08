Turismo Carretera: un neumático retrasó a Werner y Santero ganó con BMW en Viedma

La pinchadura de una cubierta, obligó al piloto entrerriano a pasar por boxes y quedó relegado. Sin embargo, remontó en los reiterados relanzamientos. El mendocino Julián Santero obtuvo el triunfo con el BMW en Viedma. La próxima carrera es en Neuquén.
El Gran Premio Corven en el Autódromo Ciudad de Viedma se lo llevó Julián Santero con el BMW del Fispa Corse, y consiguió así la primera victoria en la historia de la categoría para la marca alemana. El mendocino sumó 47 puntos para el campeonato. Segundo terminó Mauricio Lambiris y tercero Elio Craparo, que completó el podio.
Por su parte, el entrerriano Mariano Werner, quien largó desde la posición 9º en la final de la segunda fecha del Turismo Carretera en Viedma, se vio obligado a ingresar a boxes para realizar el cambio de un neumático en su Ford Mustang.
Al regresar a la pista, quedó en los últimos puestos y desde la colocación 44º, remontó para finalizar en el 26º tras los reiterados relanzamientos de la carrera en Viedma.
El inicio tuvo a Santero y a Craparo en la lucha por la punta, en la que el mendocino tomó ventaja. En una carrera con varias intervenciones del pace car, Santero defendió su lugar en todos los relanzamientos y capitalizó la victoria. Craparo tocó la tierra, lo que le hizo perder el ritmo que lo mantenía cerca del BMW de Santero que volaba. Lambiris aprovechó y pasó al segundo lugar con una gran maniobra a Craparo en el giro 19.
Al final Santero, ganó con autoridad siendo la décima victoria para el en TC y el debut ganador para BMW. Segundo terminó el Mustang de Lambiris en su podio número 21; y tercero fue Elio Craparo, en su segundo podio en “La máxima”.
Cuarto terminó Luis José Di Palma y quinto fue Facundo Chapur, con el Torino, siendo uno de los destacados del domingo ya que largó 15.
El campeón Agustín Canapino tuvo que abandonar por un golpe y Nicolás Moscardini, ganador de la primera fecha en El Calafate, terminó en el puesto 30.
La próxima fecha del TC es el 28 y 29 de marzo en el Autódromo Provincia de Neuquén, para lo que será la tercera fecha de la categoría en el 2026.