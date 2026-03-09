La historia de superación de recolectora de residuos: “Con esfuerzo se sale adelante”

María Celeste Machado se convirtió en la primera mujer que conduce un camión recolector de residuos en Sauce Montrull. Con cuatro hijos y jornadas que empiezan de madrugada, transformó el miedo inicial en una historia de esfuerzo y superación que inspira.
La historia de María Celeste Machado comenzó con una oportunidad que llegó casi de sorpresa. En un trabajo históricamente ocupado por hombres, la joven aceptó el desafío de manejar un camión recolector de residuos en Sauce Montrull y abrir un camino que hasta entonces parecía reservado a otros.
“Me dieron la oportunidad y primero me dio un poco de miedo”, recordó en diálogo con Elonce. La primera vez que se sentó frente al volante de un camión de gran porte sintió el peso de la responsabilidad. Sin embargo, la curiosidad y el acompañamiento de sus compañeros fueron más fuertes que las dudas. Según contó, uno de ellos fue quien la alentó a intentarlo. “Un compañero me enseñó, salimos a recorrer y de ahí me largué a manejar”, relató. Aquella primera salida marcó el inicio de una nueva etapa en su vida laboral. Hoy conduce uno de los camiones recolectores del municipio y se convirtió en un ejemplo dentro del equipo de trabajo.
Madrugadas, esfuerzo y compañerismo
La rutina de Celeste empieza antes de que salga el sol. “Los días de recolección me levanto a las cuatro de la mañana”, contó. Media hora después ya está preparando el camión para salir junto a sus compañeros a las cinco.
El horario temprano tiene un motivo: evitar las altas temperaturas mientras recorren las calles. Los lunes y viernes realizan el circuito de recolección, mientras que el resto de la semana se ocupan de otras tareas municipales.
“También hacemos recolección de ramas, llevamos tierra para rellenar o realizamos distintos trabajos. No es solamente la recolección”, explicó.
El trabajo tiene momentos exigentes. Las complicaciones mecánicas, como una rueda pinchada o algún desperfecto del vehículo, pueden demorar las jornadas. Sin embargo, para Celeste lo más gratificante llega de parte de los vecinos. “Lo más lindo es cuando la gente te felicita. Muchas veces nos reciben a la mañana con galletitas o facturas para el desayuno mientras tomamos mate con los compañeros”, contó con una sonrisa.
Romper prejuicios en un oficio masculino
En una localidad pequeña, ver a una mujer manejando un camión recolector todavía sorprende. “Es muy raro ver a una mujer manejando. En lugares chicos se cree que ese trabajo es solo para hombres”, señaló.
Aun así, Celeste encontró respaldo dentro del equipo. Sus compañeros la acompañaron desde el primer momento y valoraron su compromiso.
En el área también trabaja otra mujer, que se ocupa de tareas como pintura, corte de pasto y recolección de ramas. Ambas forman parte de un cambio que poco a poco transforma los roles tradicionales.
La presencia femenina en el municipio también tiene otro símbolo: la intendenta Soledad Daneri, la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Sauce Montrull.
Una madre que lucha por sus hijos
Detrás de cada jornada de trabajo hay también una historia personal marcada por el esfuerzo. Celeste es madre de cuatro hijos y organiza su vida diaria para poder sostener el hogar. “A pesar de todo lo que he pasado, sí se puede avanzar”, afirmó. Desde hace cuatro años lucha para salir adelante junto a sus hijos.
Entre ellos están Benjamín, de 14 años; Bianca, de 13; Ciro, de 8; y el mayor, de 18, que incluso trabaja junto a ella. “Los más grandes se manejan bastante solos, pero el más chiquito tiene niñera. Cuando vuelve de la escuela me da tiempo para hacer horas extras o alguna changa”, explicó.
Además de su trabajo municipal, Celeste realiza tareas particulares. “Corto pasto, hago limpieza o lo que salga”, contó. También estudió auxiliar en repostería y panadería, una pasión que por ahora tuvo que dejar en pausa por falta de tiempo, aunque planea retomarla en el futuro.
Un mensaje para otras mujeres
La experiencia de Celeste no solo habla de trabajo. También es una historia de valentía y de oportunidades que cambian destinos. Por eso, cuando le preguntan qué mensaje daría a otras mujeres que dudan en animarse a un oficio considerado “de hombres”, su respuesta es clara: “Que no tengan miedo. Que aprovechen una oportunidad porque seguro les va a cambiar la vida”, expresó.
Y para quienes atraviesan momentos difíciles, su consejo surge de la experiencia: “Al principio es difícil, no lo voy a negar. Pero con poco o con mucho siempre se puede salir adelante”.
Celeste dice que su mayor sostén son sus hijos. Ellos la ven salir temprano cada mañana y muchas veces la saludan cuando el camión pasa por el barrio.
Ese gesto cotidiano resume el sentido de su esfuerzo: trabajar, aprender y abrir caminos para que otras mujeres también se animen.