Esperanzadora noticia: niño paranaense que sufrió descarga eléctrica despertó y presenta mejoría

El niño por el que se renueva el pedido de cadena de oración.

El caso del menor que sufrió una descarga eléctrica en Paraná tuvo en las últimas horas un giro esperanzador. Este domingo se confirmó que el niño logró despertar tras permanecer internado en estado delicado en el Hospital San Roque, donde continúa bajo estricta observación médica en la unidad de terapia intensiva.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:10 del sábado en calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo, en la capital entrerriana. Según informaron fuentes policiales, el niño se encontraba jugando a la pelota con un amigo cuando el balón cayó dentro de una vivienda cercana.

Al intentar recuperar la pelota, ambos menores intentaron subir a un tapial. Fue en ese momento cuando el niño recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó gravemente herido, generando momentos de gran preocupación entre los vecinos que presenciaron la escena.

Rápida reacción de vecinos y traslado al hospital

Tras el accidente, personas que se encontraban en la zona acudieron rápidamente para ayudar al menor. Los vecinos lograron bajarlo del tapial y brindarle asistencia inmediata mientras se solicitaba ayuda médica.

Minutos después, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde ingresó con un cuadro delicado producto de la descarga eléctrica.

Esteban Bogado continúa luchando por su vida.

Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, donde los profesionales de la salud le realizaron diversos estudios para evaluar su estado general. Entre ellos, una tomografía y otros análisis complementarios destinados a determinar el alcance de las lesiones.

Aunque inicialmente el menor permanecía entubado y sedado, en las últimas horas se confirmó que logró despertar, lo que generó un mensaje de esperanza para su familia, amigos y toda la comunidad.

El acompañamiento del fútbol paranaense

La situación del niño movilizó rápidamente a distintas instituciones deportivas de la ciudad. Desde la Liga Paranaense de Fútbol difundieron un comunicado convocando a una cadena de oración para acompañar su recuperación.

“La Liga Paranaense de Fútbol invita a toda la comunidad del fútbol de la ciudad a acompañar con una cadena de oración a Esteban Bogado, jugador del Club Atlético Belgrano de Paraná, quien atraviesa un difícil momento de salud”, señalaron.

En el mensaje también expresaron su apoyo a la familia y a sus compañeros de equipo. “Enviamos nuestro apoyo, fe y esperanza para su recuperación y abrazamos a su familia, seres queridos y compañeros de equipo en este momento tan complejo”.

Mensajes de apoyo y pedido de oración

El respaldo también llegó desde otras instituciones deportivas de la capital entrerriana. Desde el Club Atlético Patronato se sumaron al pedido de acompañamiento y solidaridad.

“Desde nuestra institución pedimos a toda la familia rojinegra a unirse en una cadena de oración por nuestro socio y deportista Esteban Bogado, quien se encuentra atravesando un delicado momento de salud”, señalaron desde el club.

En el mensaje agregaron que el niño permanece internado en terapia intensiva y que el objetivo es acompañar tanto su recuperación como a su familia en este momento difícil.