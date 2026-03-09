Comisario baleado en centro de salud: trabajadores exigirán protocolos de actuación y mayor seguridad

Trabajadores del centro de salud "Dr. Ramón Carrillo" realizaron una asamblea para analizar la situación de seguridad tras el violento episodio ocurrido días atrás, cuando un comisario resultó herido de bala durante una intervención dentro del establecimiento sanitario.

El encuentro se llevó adelante con la participación del personal del centro de salud y el acompañamiento de ATE Entre Ríos. Durante la reunión se debatieron las condiciones de trabajo y las medidas necesarias para prevenir situaciones similares.

En la oportunidad, los trabajadores señalaron que el episodio se produjo el jueves al mediodía, cuando un hombre llegó a la guardia del centro de salud pidiendo ayuda. “Tenía sangre en las manos y estaba muy alterado”, relató Esteban Hermosid a Elonce.

Asamblea en centro de salud Carrillo (foto Elonce)

Ante la situación, el personal decidió dar aviso al 911 para solicitar la intervención policial. “Los policías estuvieron hablando con la persona durante un tiempo”, explicó. Según su testimonio, el episodio derivó en una situación violenta cuando se escucharon tres disparos. “Después vimos que había una persona lesionada, que era un policía, y se solicitó la ambulancia del 107 para trasladarlo", completó.

El ingreso del hombre al centro de salud

Otra trabajadora, Viviana Smith, explicó que el hombre había llegado minutos antes golpeando la ventanilla de atención. “El paciente ingresó alrededor de las 12:05 o 12:10. Golpeó la ventanilla pidiendo ayuda y dijo que se sentía muy mal”, indicó.

Según relató, el hombre manifestó que su pareja había fallecido y que ambos se encontraban en situación de calle. “Cuando lo miré tenía sangre en el rostro. Yo le pregunté de qué era la sangre y dijo que había tenido una pelea porque se burlaban de él”, explicó.

La trabajadora agregó que el hombre no había mostrado una actitud agresiva durante los primeros momentos. “Estaba mal, pero en ningún momento fue agresivo ni faltó el respeto”, afirmó. "El detonante fue cuando llegó la hermana y le nombró el Roballos", rememoró Smith al referirse al Hospital Escuela de Salud Mental.

Debate sobre protocolos de actuación

Durante la asamblea, los trabajadores señalaron la necesidad de contar con protocolos específicos para intervenir en situaciones vinculadas a crisis de salud mental. También plantearon la necesidad de disponer de profesionales especializados para abordar este tipo de situaciones. “Necesitaríamos que haya aunque sea una guardia pasiva de un psiquiatra o personal de salud mental para cuando ocurren estos casos”, señalaron.

Asamblea en centro de salud Carrillo (foto Elonce)

Los trabajadores consideraron que la intervención policial pudo haber influido en la escalada del conflicto. “Era una sola persona rodeada por varios policías y eso pudo haber agravado la situación”, expresó una de las participantes de la asamblea.

Reclamos por seguridad y personal

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de reforzar la seguridad en el centro de salud. El personal señaló que actualmente el establecimiento cuenta con presencia policial desde las 14 hasta las 6 de la mañana. “Lo que pedimos es una vigilancia permanente y activa dentro del centro de salud”, manifestaron.

Comisario baleado en centro de salud: trabajadores exigirán protocolos de actuación y mayor seguridad

Además, los trabajadores indicaron que el episodio reciente se suma a otros hechos de violencia registrados en el lugar. Entre ellos mencionaron la agresión a una médica y conflictos entre pacientes embarazadas que se registraron en las inmediaciones del establecimiento.

Petitorio a las autoridades de Salud

Como resultado de la asamblea, los trabajadores resolvieron elaborar un petitorio dirigido a las autoridades de Salud para solicitar medidas concretas. El documento incluirá pedidos vinculados con mayor seguridad, presencia permanente de personal policial y refuerzo de profesionales en el área de salud mental.

También solicitarán más personal para el centro de salud, ya que aseguran que la falta de recursos complica la atención diaria. “Necesitamos más trabajadores y más profesionales de salud mental”, expresaron.

Los trabajadores indicaron que continuarán analizando la situación y aguardarán respuestas de las autoridades para definir los próximos pasos.