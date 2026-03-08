Evoluciona favorablemente el comisario baleado en un centro de salud de Paraná

Comisario baleado en Paraná.

El comisario Gastón Heintz se recupera favorablemente tras resultar herido con un arma de fuego durante un violento episodio ocurrido el jueves al mediodía en el centro de salud “Dr. Ramón Carrillo” de Paraná. El funcionario policial intervino para intentar disuadir a un hombre que generaba disturbios dentro del establecimiento.

El jefe de la Departamental Paraná, Hernán Góngora, confirmó que el comisario fue sometido a distintos estudios médicos y permanece bajo reposo mientras continúa su recuperación. “Con estudios más completos a los que fue sometido, resultó que también sufrió una fractura en un codo producto de la caída”, indicó Góngora en declaraciones a Radio La Voz.

El jefe policial explicó que Heintz continúa siendo asistido por profesionales de la salud. “Está siendo atendido y permanece bajo reposo, además de las curaciones que recibe por la herida en su pierna”, señaló. “Está contenido y acompañado por los profesionales”, agregó.

Cómo ocurrió el ataque en el centro de salud

El episodio ocurrió alrededor de las 13 del jueves cuando desde la Departamental Paraná tomaron conocimiento de un incidente protagonizado por un hombre dentro del centro de salud. Según explicó Góngora, el agresor se encontraba alterado por una situación personal vinculada a un conflicto familiar y manifestaba su enojo porque no obtenía respuestas en el establecimiento.

Ataque armado a comisario en un centro de salud de Paraná (foto Reporte 100.7)

“Era un hombre que manifestaba estar enojada con una situación personal-familiar sobre la cual en el centro de salud no obtenía respuestas”, explicó el jefe policial. Y agregó: “Cuando concurre el personal policial a ese lugar, trata de disuadir el accionar de la persona, se la saca fuera del nosocomio y en esa circunstancia aparece su hermana, que también junto con el personal policial tratan de disuadir al hombre”, relató.

Forcejeo y disparos

De acuerdo con el relato del jefe departamental, el agresor volvió a ingresar al centro de salud y el personal policial intervino nuevamente para intentar calmar la situación. “En un momento el hombre había salido a la parte externa del centro de salud y vuelve a ingresar y en ese momento el personal policial nuevamente trata de calmarlo y de sacarlo del lugar”, indicó.

En medio de la intervención se produjo un forcejeo entre el hombre y los efectivos. “Se desata un forcejeo y el hombre le extrae el arma a uno de los funcionarios, la carga y efectúa dos disparos y lo lesiona”, detalló Góngora. Tras los disparos, el agresor fue reducido por los efectivos presentes y quedó detenido en el lugar.

El agresor y la investigación judicial

El hombre detenido tiene 36 años y fue sometido a un dermotest para determinar su participación en el disparo. Según informó el jefe policial, el sospechoso “tiene antecedentes penales por distintos hechos y ya había cumplido condenas”.

El jefe departamental también explicó que, de acuerdo con los primeros datos de la investigación, el agresor “no estaría atravesando un problema de salud mental, sino que era un problema familiar con otra persona". "El hombre pensaba que estaba en el interior del nosocomio e insistía con ingresar a hablar con su pariente”, detalló.

Tras el episodio, se realizaron pericias en el lugar por parte del personal de Criminalística. Además, se tomaron testimonios a varias personas que se encontraban en el centro de salud al momento del hecho. La causa quedó a cargo de la Fiscalía, que continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido.