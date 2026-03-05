Violencia en un centro de salud de Paraná: desarmó a un policía y baleó a un comisario

Un grave episodio de violencia se registró este mediodía en el Centro de Salud Carrillo de la ciudad de Paraná, donde un hombre protagonizó un violento incidente que terminó con un funcionario policial herido de arma de fuego.

Según las primeras informaciones, la situación se produjo dentro del establecimiento sanitario cuando una persona que se encontraba en el lugar comenzó a generar preocupación entre el personal y las personas presentes. Ante el comportamiento del individuo, se solicitó la intervención de la Policía para intentar controlar la situación.

Cuando los efectivos llegaron al Centro de Salud Carrillo, intentaron mediar para reducir al hombre que se encontraba fuera de control. Durante el procedimiento se produjo un forcejeo que derivó en un episodio de extrema tensión dentro del edificio.

El momento del disparo

En medio de la intervención, el hombre logró arrebatarle el arma reglamentaria a uno de los efectivos policiales, según informó Reporte 100.7. Durante el forcejeo efectuó un disparo que impactó en una de las piernas del jefe de la Comisaría Quinta, quien participaba del operativo.

Tras el disparo, el funcionario policial fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a Elonce, la herida se produjo en la pierna y su estado no reviste gravedad.

Violencia en el Centro de Salud Carrillo. Foto: Reporte 100.7.

El episodio generó momentos de gran tensión dentro del Centro de Salud Carrillo, donde se encontraban trabajadores de la salud, pacientes y otras personas que presenciaron el procedimiento.

Detención y operativo policial

Luego del disparo, el agresor fue reducido por los efectivos que se encontraban en el lugar. El hombre quedó detenido dentro del Centro de Salud Carrillo mientras se desplegaba un operativo policial para asegurar el área.

El procedimiento generó una fuerte conmoción en el establecimiento sanitario debido a la gravedad de lo ocurrido. Personal policial reforzó la seguridad en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Las autoridades trabajan ahora para esclarecer cómo se produjo el arrebato del arma reglamentaria durante el procedimiento. La investigación busca determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho dentro del centro de salud.