Ulises “Cloroformo” López dio el sí: el exboxeador se casó con Marianela Merlini

El exboxeador entrerriano Ulises “Cloroformo” López vivió este jueves un momento muy especial en su vida personal. El deportista contrajo matrimonio civil con su pareja Marianela Merlini después de varios años de relación y de construir juntos distintos proyectos.

La ceremonia se realizó en el Registro Civil y contó con la presencia de familiares y personas cercanas a la pareja. Tras firmar la libreta y formalizar la unión, los recién casados dialogaron con el móvil de Elonce y expresaron su alegría por el paso que decidieron dar.

Con una sonrisa evidente, Ulises “Cloroformo” López agradeció la presencia del medio y destacó la importancia de la jornada. “Muchas gracias por venir, no lo esperábamos, así que gracias. Es un día muy importante para nosotros”, señaló.

La emoción tras el matrimonio

Durante la entrevista, el exboxeador explicó que el momento tiene un significado muy especial para ambos. También adelantó que la celebración continuará con otras actividades previstas para los próximos días.

“Hoy entramos en la parte legal y ahora es cuestión de esperar hasta mañana para terminar nuestra unión de una manera más profunda, del corazón. Estamos muy contentos y viviendo un día muy importante”, expresó Ulises “Cloroformo” López.

Ulises “Cloroformo” López y Marianela se casaron. Foto: Elonce.

Por su parte, Marianela Merlini explicó que la decisión de casarse fue el resultado de un proceso que la pareja venía conversando desde hacía tiempo. Según relató, ambos coincidieron en que el matrimonio representaba un paso importante dentro del proyecto de vida que comparten.

“Hace unos dos años empezamos a hablar de proyectar nuestra vida juntos. Creemos que tanto el matrimonio legal como el camino en la iglesia es algo que nos ayuda a seguir creciendo como pareja”, indicó.

Un vínculo basado en el compañerismo

Durante la charla con Elonce, Marianela también destacó el vínculo que construyeron a lo largo de los años. En ese sentido, resaltó el acompañamiento mutuo que mantienen en distintos momentos de la vida.

“Lo admiro mucho y lo amo por el compañerismo que tiene. Está siempre a mi lado, tanto en las buenas como en las malas, y cuando las cosas no salen como uno espera está ahí para acompañarme”, expresó.

En la misma línea, Ulises “Cloroformo” López aseguró que su pareja tuvo un papel importante en distintos aspectos de su vida personal. El exboxeador señaló que Marianela lo ayudó a fortalecer valores vinculados al diálogo y al crecimiento compartido.

“Es muy compañera y muy comprensiva. Me enseñó que muchas cosas se solucionan hablando y también me acercó a la iglesia”, afirmó.

Los une el deporte

Además, explicó que ambos comparten el gusto por el deporte y las actividades físicas. Según contó, entrenan juntos, practican natación y también participan en carreras deportivas.

“Compartimos mucho lo que es el deporte y las ganas de tener una vida saludable. Eso también forma parte de nuestra manera de vivir”, concluyó.