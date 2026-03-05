Milei tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

La asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia se concretó este mediodía cuando el presidente Javier Milei le tomó juramento en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El funcionario quedó formalmente al frente de la cartera en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

La ceremonia se realizó antes de un nuevo viaje del mandatario a Estados Unidos y contó con la presencia de integrantes del Gabinete nacional. Entre los asistentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros funcionarios del Ejecutivo.

Durante la ceremonia, Mahiques asumió el compromiso de conducir el Ministerio de Justicia en una etapa marcada por cambios dentro del Gobierno nacional. En el salón también se encontraban el asesor presidencial Santiago Caputo y el recientemente designado viceministro de Justicia, Santiago Viola.

La jura también sirvió como presentación formal del nuevo ministro ante algunos miembros del Gabinete que aún no lo conocían personalmente, publicó Infobae.

Según trascendió, el presidente Milei tampoco había mantenido hasta ahora encuentros presenciales con Mahiques, más allá de contactos previos en el marco de su designación.

La designación fue formalizada mediante el Decreto 133/2026, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada. El documento llevó la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete. El nombramiento se había anticipado días atrás y generó sorpresa dentro del ámbito político y judicial. El anuncio público fue realizado por el propio mandatario a través de su cuenta en la red social X.

Cambios en el Ministerio de Justicia

Con la llegada de Mahiques y la designación de Santiago Viola como viceministro, el Gobierno concretó una reconfiguración en la conducción del Ministerio de Justicia. El movimiento también implicó modificaciones en la representación del Poder Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura.

Según trascendió, el nombre de Mahiques fue propuesto por Viola, quien mantiene vínculos políticos con referentes del oficialismo. La propuesta fue analizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien supervisaba el funcionamiento de la cartera desde hacía meses.

Perfil del nuevo ministro

Juan Bautista Mahiques tiene 45 años y proviene de una familia vinculada históricamente al ámbito judicial. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, se desempeña como juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Además, su hermano Esteban trabaja en la Cancillería y forma parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Otro de los integrantes de la familia, Ignacio Mahiques, es fiscal porteño y participó como fiscal adjunto en la causa conocida como Vialidad.

Con su llegada al Ministerio de Justicia, el Gobierno busca consolidar cambios en el área judicial mientras continúa la reorganización del gabinete impulsada por el presidente Milei.