Riquelme negocia a contrareloj para sumar un importante refuerzo para Boca

La dirigencia de Boca comenzó a moverse nuevamente en el mercado de pases luego de la victoria frente a Lanús en el Torneo Apertura. Con ese resultado, el equipo logró cortar una racha adversa y recuperar algo de tranquilidad en el plano deportivo.

Sin embargo, en las próximas horas la atención del club pasará del campo de juego a las oficinas. El motivo es la posible salida de Lucas Blondel, operación que abrirá un cupo para sumar un refuerzo.

Una vez concretada esa transferencia, Boca contará con un plazo limitado para incorporar un nuevo jugador. En ese escenario, la conducción encabezada por Juan Román Riquelme buscará avanzar rápidamente para cerrar una negociación.

El plan para usar el cupo disponible

El movimiento en el mercado dependerá de la confirmación de la salida de Blondel hacia Huracán. El defensor dejaría el club una vez que el Globo formalice la cesión del juvenil Natanael Samaniego a Paraguay.

Cuando ese trámite se complete, el futbolista dejará La Bombonera y se incorporará al equipo de Parque Patricios. Esa operación habilitará a Boca a utilizar un cupo para sumar un refuerzo.

Alan Lescano el apuntado por Boca. Foto: Redes.

La dirigencia xeneize tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para cerrar una incorporación. Por ese motivo, los dirigentes intentarán acelerar las gestiones durante los próximos días, según informó TyC Sports.

Alan Lescano, el principal apuntado

El nombre que aparece como prioridad en Boca es el de Alan Lescano, volante zurdo de 24 años y capitán de Argentinos Juniors. El futbolista ya había sido mencionado en anteriores mercados y vuelve a surgir como una alternativa para reforzar el mediocampo.

En el club consideran que el plantel necesita un jugador con características creativas que pueda conectar las distintas líneas del equipo. En ese contexto, el nombre de Lescano aparece como el principal objetivo para ocupar el cupo disponible.

Desde Argentinos Juniors, sin embargo, la postura es cautelosa respecto a una posible transferencia. El presidente de la institución, Cristian Malaspina, explicó que la situación contractual del jugador condiciona cualquier negociación.

“Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano”, señaló el dirigente en declaraciones a DSports Radio. Además, remarcó que el mediocampista es una pieza importante dentro del equipo.